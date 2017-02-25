Бессмертных заявил, что падение в скиатлоне лишило его шансов бороться за медаль ЧМ

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Бессмертных упал после столкновения с японцем Кэйсином Йосидой незадолго до финиша, сломал палку и завершил гонку на 14-м месте.

«На спуске зацепился лыжами за японца, произошло падение, бороться за тройку уже было невозможно. Вроде только догнал, хотел выйти вперед, и вот это падение. Однако нельзя не отметить прогресс в коньковом ходе: в скиатлоне уже получается ехать вместе с группой. Здесь и хотелось бороться за призы, до финиша сил хватает, но сегодня не удалось побороться», — сказал Бессмертных.

Победителем скиатлона на 30 км (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем) стал другой россиянин — Сергей Устюгов, серебро завоевал норвежец Мартин Сундбю, бронзу — еще один представитель Норвегии Финн Крог.