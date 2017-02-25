Сергей Устюгов: Мне эта победа была нужнее

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россиянин вновь повторил, что бежал не только за себя, но и за отстраненных ребят, передает из Лахти специальный корреспондент «СЭ» Владимир ИВАНОВ.

— У Мартина будет шанс на 50 км коньком, пусть не расстраивается, — улыбнулся Устюгов. — Мне больше нужна была эта победа. Всей России нужна была эта победа! Я боролся не только за себя, но и за отстраненных ребят.