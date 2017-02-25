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25 февраля 2017, 18:32 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Сергей Устюгов: Мне эта победа была нужнее

Чемпион мира в скиатлоне Сергей Устюгов посоветовал норвежцу Мартину Сундбю не расстраиваться из-за серебра.

Чемпион мира в <span class=error>скиатлоне</span> Сергей <span class=error>Устюгов</span> посоветовал норвежцу <span class=error>Мартину</span> <span class=error>Сундбю</span> не расстраиваться <nobr>из-за </nobr>серебра. Увеличить
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Россиянин вновь повторил, что бежал не только за себя, но и за отстраненных ребят, передает из Лахти специальный корреспондент «СЭ» Владимир ИВАНОВ.

— У Мартина будет шанс на 50 км коньком, пусть не расстраивается, — улыбнулся Устюгов. — Мне больше нужна была эта победа. Всей России нужна была эта победа! Я боролся не только за себя, но и за отстраненных ребят.
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Новости Лыжного спорта

Бессмертных заявил, что падение в скиатлоне лишило его шансов бороться за медаль ЧМ

Бессмертных заявил, что падение в скиатлоне лишило его шансов бороться за медаль ЧМ

ЛАХТИ /Финляндия/, 25 февраля. /Спец. корр. Артем Кузнецов/. Российский лыжник Александр Бессмертных был готов бороться за медаль в скиатлоне на чемпионате мира в финском Лахти, однако падение на последнем круге дистанции лишило его такой возможности. Об этом спортсмен рассказал журналистам после окончания соревнований.
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