Мутко: Успехи Устюгова помогают развенчивать миф о допинге в России

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24-летний Устюгов в субботу выиграл скиатлон на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти. В январе Устюгов стал победителем престижной многодневки «Тур де Ски».

«Сейчас любая победа и любое участие (в крупных соревнованиях) важны, потому что это помогает развенчивать мифы о всяких допинговых системах. Мир сам придет к тому, что это (разговоры о допинге в российском спорте) абсолютная глупость», — сказал Мутко.

«Сергей — молодец, он заслужил эту победу; гонку он провел просто прекрасно, а в ее второй части целиком лидировал. Это наш лидер, я уже давно об этом говорил. Сергей выиграл “Тур де Ски”, и не всегда после этого на чемпионате мира получается показать достойный результат, но он показал, что это возможно. Надеюсь, Сергей примет участие в командном спринте, там есть хороший шанс», — отметил вице-премьер.

«И (Андрей) Ларьков здорово выступил, герой предпоследней Универсиады. Он до конца боролся со многими асами», — добавил Мутко.

В активе сборной России на мировом первенстве в Лахти одна золотая и одна серебряная медали. Чемпионат завершится 5 марта.