Сергей Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира

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Второе место занял норвежец Мартин Сундбю, третьим финишировал его соотечественник Финн Крог.

Россиянин Андрей Ларьков стал восьмым (+36,1), Александр Большунов — 15-м (+56,0), Александр Бессмертных — 17-м (+1.08,7).

24-летний Устюгов впервые выиграл золото на чемпионатах мира. Ранее россиянин на нынешнем турнире завоевал серебро в спринте. Теперь в активе сборной России на мировом первенстве в Лахти одна золотая и одна серебряная медали.

Чемпионат мира завершится 5 марта.