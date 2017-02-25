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25 февраля 2017, 17:09 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Сергей Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира

ЛАХТИ /Финляндия/, 25 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем скиатлона на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти.

Второе место занял норвежец Мартин Сундбю третьим финишировал его соотечественник Финн Крог. Увеличить
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Второе место занял норвежец Мартин Сундбю, третьим финишировал его соотечественник Финн Крог.

Россиянин Андрей Ларьков стал восьмым (+36,1), Александр Большунов — 15-м (+56,0), Александр Бессмертных — 17-м (+1.08,7).

24-летний Устюгов впервые выиграл золото на чемпионатах мира. Ранее россиянин на нынешнем турнире завоевал серебро в спринте. Теперь в активе сборной России на мировом первенстве в Лахти одна золотая и одна серебряная медали.

Чемпионат мира завершится 5 марта.
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