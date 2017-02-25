Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам подсчитал астматиков в команде
Большая часть лыжников сборной Норвегии больны астмой. Об этом заявил врач команды Петтер Ульберг. Его слова в субботу приводит VG.
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«Я не знаю точной цифры, но у нас в команде очень у многих диагностирована астма. У каждого болезнь протекает
Летом прошлого года норвежский лыжник Мартин Сундбю был уличен в превышении допустимого уровня сальбутамола — средства от астмы. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дисквалифицировало спортсмена на два месяца. Тогда же сообщалось, что многие лидеры сборной Норвегии применяют препараты от астмы, в основе которых асльбутамол.
После случая со Сундбю некоторые страны обратились в WADA с просьбой разобраться с норвежскими астматиками. В антидопинговом агентстве частично пошли навстречу и в сентябре ужесточили правила использования сальбутамола. С 1 января 2017 года спортсмены могут применять вещество, но только три дозы за пять часов до старта.
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