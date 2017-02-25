Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28889372/
25 февраля 2017, 15:59 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжники Устюгов, Крюков, Матвеева и Белорукова выступят в командном спринте на ЧМ

ЛАХТИ (Финляндия), 25 фев — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российские лыжники Сергей Устюгов, Никита Крюков, Наталья Матвеева и Юлия Белорукова выступят в командном спринте на чемпионате мира, проходящем в финском Лахти.

Чемпионат мира проходит в Лахти с 22 февраля по 5 марта. Женская гонка состоится в воскресенье и начнется в 12:30 мск. Мужчины стартуют на час позже.

Ранее на чемпионате мира в Лахти Устюгов стал серебряным призером в спринте свободным стилем.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский