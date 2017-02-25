Лыжники Устюгов, Крюков, Матвеева и Белорукова выступят в командном спринте на ЧМ

Чемпионат мира проходит в Лахти с 22 февраля по 5 марта. Женская гонка состоится в воскресенье и начнется в 12:30 мск. Мужчины стартуют на час позже.

Ранее на чемпионате мира в Лахти Устюгов стал серебряным призером в спринте свободным стилем.