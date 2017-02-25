Лыжники Устюгов, Крюков, Матвеева и Белорукова выступят в командном спринте на ЧМ
ЛАХТИ (Финляндия), 25 фев —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российские лыжники Сергей Устюгов, Никита Крюков, Наталья Матвеева и Юлия Белорукова выступят в командном спринте на чемпионате мира, проходящем в финском Лахти.
Чемпионат мира проходит в Лахти с 22 февраля по 5 марта. Женская гонка состоится в воскресенье и начнется в 12:30 мск. Мужчины стартуют на час позже.
Ранее на чемпионате мира в Лахти Устюгов стал серебряным призером в спринте свободным стилем.
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