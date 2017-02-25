Нортуг: У Устюгова глаза убийцы
Норвежский лыжник Петтер Нортуг отметил, что верит в успех Сергея Устюгова на чемпионате мира-2017 в Лахти.
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В четверг россиянин стал серебряным призером в личном спринте, завоевав для команды первую медаль на турнире.
— Я видел Устюгова за сценой во время награждения, он был невероятно мотивированным, — приводит VG слова Нортуга. — Думаю, он просто хочет соревноваться. У него глаза убийцы. А единственный, кому он не осмеливается посмотреть в глаза, это я. Он испытывает уважение ко мне, и я хотел бы еще раз встретится с ним на трассе.
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