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25 февраля 2017, 10:16 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Нортуг: У Устюгова глаза убийцы

Норвежский лыжник Петтер Нортуг отметил, что верит в успех Сергея Устюгова​ на чемпионате мира-2017 в Лахти.

Норвежский лыжник Петтер Нортуг отметил что верит в успех Сергея Устюгова​ на чемпионате мира-2017 в Лахти. Увеличить
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В четверг россиянин стал серебряным призером в личном спринте, завоевав для команды первую медаль на турнире.

— Я видел Устюгова за сценой во время награждения, он был невероятно мотивированным, — приводит VG слова Нортуга. — Думаю, он просто хочет соревноваться. У него глаза убийцы. А единственный, кому он не осмеливается посмотреть в глаза, это я. Он испытывает уважение ко мне, и я хотел бы еще раз встретится с ним на трассе.
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