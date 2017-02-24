Ирина Аввакумова: Перед Олимпиадой уеду жить в тайгу

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— Показала процентов 70 своих возможностей, — выдохнула Аввакумова. — В общем, довольна. Ведь я 20 дней до этого вообще не тренировалась. Это ребро… Вышла с чистого листа.

— Тяжело было настроиться на чемпионат мира с такой травмой?

— Помогло общение с психологом. Накануне говорили по скайпу.

— Как сейчас самочувствие? Ребро дает о себе знать?

— Не сказать, что сильно мешает. Но сегодня я проснулась в странном состоянии. Наверное, это было кислородное голодание. Кружилась голова. Даже маску хотели кислородную ставить. Думаю, это из-за травмы.

— Как вообще ее получили?

— Упала во время приземления. Сразу поняла, что дело плохо. Лежала, дышать было тяжело. Думаю: «Приехали».

— Что было потом?

— Пропустила два этапа Кубка мира. Ребро долго заживает. Все это время по наставлению врача лежала, ела и не тренировалась.

— Сомнения по поводу выступления на чемпионате мира были?

— Мой тренер Роман Керов сразу сказал, что в Лахти поедем. А вот выступим или нет — второй вопрос.

— Для вас было принципиально попасть в десятку?

— Нет, между 10−12 местами разница небольшая. Вот между третьим и четвертым — да.

— Сейчас во многих видах спорта из-за допингового фона на Россию оказывается давление — косые взгляды, нерукопожатия. У вас что-то из этого происходит?

— Не замечала. Наверное, дело в том, что нашего вида спорта допинг не касается. Не знаю, что нужно сожрать, чтобы прыгнуть дальше всех. Дайте мне эту таблетку номер восемь (смеется). У нас за всю историю было пару случаев — как-то Диму Васильева дисквалифицировали за мочегонку, да австрийца какого-то за марихуану. По-моему — все.

— Все помнят, как часто вы «запрыгивали» на подиум перед Олимпиадой в Сочи. Были призовые места и в этом сезоне. Почему не хватает стабильности, чтобы закрепиться там?

— Не знаю, как справляется Сара Таканаси, но психологически выдерживать это давление очень непросто. Со всех сторон на тебя сразу начинают давить: журналисты, федерация, тренеры, внутри команды. Все уверены, что после первого же попадания в призы я должна делать это постоянно. Но я никому ничего не должна!

— Популярная фраза в российском спорте.

— На самом деле очень тяжело все время держать планку высоко. Как бы тебе самой этого не хотелось.

— То есть, физически вы готовы к этому, а психологически — нет?

— Пока да.

— Давно начали работать с психологом?

— Где-то год назад. Мне помогает. Но мы не работаем постоянно. Когда чувствую, что начинает прижимать — созваниваемся.

— Следующий сезон — олимпийский. К вам опять будет повышенное внимание. Как собираетесь с этим справляться?

— Уеду жить в тайгу, чтобы меня никто не трогал (смеется). Да нет, сейчас мне уже легче, чем, например, перед Сочи-2014. Опыт имеется. Так что, надеюсь, теперь все пройдет куда лучше.

— Из-за сломанного ребра вы пропустили этап Кубка мира в Корее. Расстроены, что не опробовали олимпийский трамплин?

— Мне его хорошо описали. Мы вообще еще собираемся поехать туда. Но пока это не точно. Тренер мальчиков говорил, что можно приехать в Пхенчхан — и целую неделю просидеть в номере. Такие ветра поднимаются! Но даже если не поедем — ничего страшного. У нас же будет две тренировки перед стартом.

— Этого хватит?

— Конечно! Тут хватило одного прыжка!