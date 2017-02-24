Аввакумова: Проблем с допингом в прыжках на лыжах с трамплина не существует
ЛАХТИ /Финляндия/, 24 февраля. /Спец. корр. Артем Кузнецов/. Прыжки на лыжах с трамплина не относятся к тем видам спорта, в которых употребление запрещенных препаратов может позволить улучшить спортивные результаты. Об этом журналистам рассказала лидер женской сборной России Ирина Аввакумова.
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Аввакумова в пятницу на чемпионате мира стала лучшей из россиянок, показав 12-й результат.
«Прыжков с трамплина допинг не касается. Я даже не знаю, что мне надо съесть, чтобы дальше прыгнуть. Где эта таблетка номер 8? — пошутила Аввакумова. — Мне известны только единичные случаи».
Спортсменка отметила, что не ловит на себе косых взглядов со стороны соперниц в связи с допинговыми скандалами вокруг российского спорта.
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