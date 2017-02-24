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24 февраля 2017, 21:57 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Аввакумова: Проблем с допингом в прыжках на лыжах с трамплина не существует

ЛАХТИ /Финляндия/, 24 февраля. /Спец. корр. Артем Кузнецов/. Прыжки на лыжах с трамплина не относятся к тем видам спорта, в которых употребление запрещенных препаратов может позволить улучшить спортивные результаты. Об этом журналистам рассказала лидер женской сборной России Ирина Аввакумова.

Спортсменка отметила что не ловит на себе косых взглядов со стороны соперниц в связи с допинговыми скандалами вокруг российского спорта. Увеличить
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Аввакумова в пятницу на чемпионате мира стала лучшей из россиянок, показав 12-й результат.

«Прыжков с трамплина допинг не касается. Я даже не знаю, что мне надо съесть, чтобы дальше прыгнуть. Где эта таблетка номер 8? — пошутила Аввакумова. — Мне известны только единичные случаи».

Спортсменка отметила, что не ловит на себе косых взглядов со стороны соперниц в связи с допинговыми скандалами вокруг российского спорта.
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