Аввакумова: проблем с допингом в прыжках на лыжах с трамплина не существует

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Аввакумова в пятницу на чемпионате мира стала лучшей из россиянок, показав 12-й результат.

«Прыжков с трамплина допинг не касается. Я даже не знаю, что мне надо съесть, чтобы дальше прыгнуть. Где эта таблетка номер 8? — пошутила Аввакумова. — Мне известны только единичные случаи».

Спортсменка отметила, что не ловит на себе косых взглядов со стороны соперниц в связи с допинговыми скандалами вокруг российского спорта.