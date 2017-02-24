Аввакумова показала только 70% от своих возможностей на ЧМ по лыжным видам спорта
ЛАХТИ /Финляндия/, 24 февраля. /Спец. корр. Артем Кузнецов/. Россиянка Ирина Аввакумова на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти по причине травмы сумела показать только 70% от своих возможностей в соревнованиях по прыжкам с трамплина.
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Видимо, что-то случилось...
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Аввакумова на чемпионате мира стала лучшей из россиянок, показав 12-й результат. В начале февраля лидер российской команды неудачно приземлилась после исполнения прыжка и сломала ребро.
«Выстрелить» здесь не получилось, показала только 70% от своих возможностей. Но все равно рада, что удалось собраться и показать неплохой результат. Я приехала на чемпионат мира, не тренировавшись до этого 20 дней, поэтому даже прыжок на 80 метров был бы для меня хорошим результатом, — сказала Аввакумова.
«Утром я вообще проснулась с кислородным голоданием, кружилась голова. Даже хотели маску с кислородом ставить, но вроде все обошлось. Все равно чувствую, что ребро сломано», — добавил она.
Победу одержала действующая чемпионка мира немка Карина Фогт.
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