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24 февраля 2017, 19:39 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Прокопьева стала 30-й в альпийской комбинации на 16-м этапе КМ

Россиянка Александра Прокопьева завоевала 30-е место в альпийской комбинации на 16-м этапе Кубка мира по горнолыжному спорту.

Победу одержала итальянка Федерика Бриньоне, второе место досталось словенке Илке Штуец, а замкнула тройку призёров австрийка Михаэла Кирхгассер.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. 16-й этап. Кранс-Монтана, Швейцария
Женщины. Альпийская комбинация

1. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.56,09.
2. Илка Штуец (Словения) — 1.57,10.
3. Михаэла Кирхгассер (Австрия) — 1.57,25…
30. Александра Прокопьева (Россия) — 2.03,99.
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