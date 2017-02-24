«За два года до Сочи-2014 Устюгову предлагали выступать за Казахстан»
Первый тренер Устюгова Иван Брагин — о воспитаннике.
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После серебряного финиша в спринте Сергея Устюгова поджидали болельщики.
— Поездка в Лахти была запланирована давно?
— Летом Сережа спросил, собираюсь ли я ехать на чемпионат мира. Ответил ему, что точно не знаю, но, скорее всего, нет. На что он мне тут же отрезал: «Давайте не будем рисковать. Собирайтесь!». Посмеялись. Но потом я уже серьезно добавил: «Если надо — приеду». По его взгляду я понял, что надо.
— Что он имел в виду, говоря, что лучше не рисковать?
— Начиная с 2011 года, я приезжал на всего его чемпионаты мира. С каждого он уезжал с медалью. А вот в Фалун два года не приехал. Помните, чем все закончилось (Устюгов занял 16-е место в спринте и 28-е — в 15-километровой гонке классическим стилем. — Прим. «СЭ»)?
— Насколько у вас сейчас близкие отношения?
— Как у отца с сыном. Как у двух друзей. Нет таких тем, которые были бы у нас под запретом. По объективным причинам мы сейчас общаемся не так часто. Но все равно переписываемся, держим контакт. А когда Серега приезжает в Россию — тут же встречаемся. Тренируемся вместе. Ну как вместе — я еду на велосипеде, а он бегом.
— Устюгов советуется с вами, когда, например, хочет сменить тренера?
— Я говорю ему свое мнение, но решение всегда принимает он сам. Сергей уже большой мальчик и прекрасно знает, когда стоит прислушаться, а когда сделать так, как сам считаешь нужным.
ОН РАЗДАЕТ ЭКИПИРОВКУ В СВОЕМ ПОСЕЛКЕ
— У вас с самого начала не было сомнений, что сохраните такие отношения после перехода Устюгова?
— Сергей — очень благодарный воспитанник. И наша дружба во многом его заслуга. Именно он поддерживает контакт. Я мог бы сколько угодно хотеть общаться с ним, но если бы он сам не проявлял инициативу — из этого ничего не получилось бы. Сергей такой человек, что запросто может сказать любому, что угодно. Или закрыться от того, с кем ему некомфортно. И все — не достучишься! Но со мной себе такого он не позволяет. Значит, правильно его воспитал.
— Безусловно.
— Если серьезно, тут гораздо больше заслуга его мамы — Натальи Павловны. Именно благодаря родителям появился такой талант. А я лишь вовремя направил его.
— Правда, что Устюгов активно помогает спортивной школе в родном Междуреченском?
— Я же говорю, он — очень благодарный человек. Когда Сергей приезжает в поселок, то со всеми с удовольствием общается. И по мере возможностей помогает. У нас население чуть больше 10 тысяч человек. При этом много семей — неблагополучных. Купить детям спортивные перчатки или шапочки могут позволить себе далеко не все. И Сергей спокойно отдает им свою экипировку. Просто приносит в школу вещи и говорит: «Вот, возьмите, раздайте ребятам». Потом выезжаем на соревнования, к нам подходят из других районов: «Вроде бы жалуетесь, что плохо живете, а все в экипировке сборной России»….
СТРЕЛОК ИЗ УСТЮГОВА — СРЕДНИЙ
— Помните, как он пришел к вам в секцию?
— Сергею было девять лет. Пришли с другом. Просто хотели покататься на лыжах. У нас уже в то время был прокат, но это стоило денег. Сергей не из богатой семьи, позволить себе этого не мог. Он решил схитрить — записался в секцию, чтобы получить инвентарь бесплатно. Понравилось. Ходил, занимался с ребятами на
— Талант был виден сразу?
— Я тогда думал: «Ходит паренек — и слава Богу». Никто его особо не тренировал. А года через два смотрю — он начал обыгрывать сверстников на соревнованиях. Стал обращать на него больше внимания — тут же пошел прогресс. Поехали на первенство ХМАО — сходу третье место.
Но это в лыжах. В биатлоне все было скромнее. Попадал в десятку, не больше.
— Во сколько лет он начал заниматься биатлоном?
— Параллельно с лыжами. А когда в 2008-м в стране наступил очередной кризис, я понял, что нужно как можно скорее
— Что делать?
— Решили, что пусть он пока хорошо бегает, а стрелять мы его потом научим. Заключили с лыжным тренером округа джентльменское соглашение: три года Сергей только бегает, биатлон пока в стороне. Тот был согласен только на таких условиях.
— А через три года он выиграл юниорский чемпионат мира…
— И мы приняли решение, что дергаться в биатлон не стоит.
— Устюгов сразу с этим согласился?
—
— Если предположить, что Устюгов перешел в биатлон, из этого может
— Что и говорить, стрелок он среднего класса (смеется).
НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОМПАНИИ УСТЮГОВА УЖЕ ПЛОХО КОНЧИЛИ
— Устюгов всегда был таким бойким?
— Этот парень с характером. Помните, как на «Тур де Ски» он иногда агрессивно вел себя на дистанции? Это все пришло еще в юниорском возрасте. Когда он переходил в сборную, поговорили с ним. Сергей и так все понимал, но я на всякий случай сказал, что нужно сразу ставить себя. Как говорится, лучше один раз хорошо получить по морде, но потом тебя будут уважать.
— В поселке Сергей часто дрался?
— У него была довольно бандитская компания. Некоторые из ребят, с которыми он общался, уже плохо кончили. Мне нужно было скорее вырвать его из этого окружения. Это тоже одна из причин, по которой я хотел быстрее передать его
— Сам Устюгов понимал, что спорт — это возможность выбиться в благополучную жизнь?
— Тогда — нет. Лишь когда стал получать зарплату в сборной, начал осознавать, что спорт — это не только хобби, но и работа.
— Вы говорили, что у Сергея неидеальная техника, поскольку верхний плечевой пояс у него развит куда лучше, чем ноги. Дело в конституции?
— Он дворовый парень. Чем занимаются парни во дворе?
— Качаются.
— Вот и он практически вырос на турнике. И как бы я потом не хотел «подтянуть» ему ноги, в полной мере сделать этого не получалось. Люди всегда идут по пути наименьшего сопротивления. И в детском возрасте спортсмены с куда большим удовольствием совершенствуют то, что у них и так хорошо развито, нежели работают над слабыми местами. Сейчас уже Сергей значительно укрепил ноги.
— Но резервы есть?
— У него они — неимоверные.
УЧИЛ СЕРГЕЯ НЕ РАДОВАТЬСЯ ВТОРЫМ МЕСТАМ.
— Беспокоились, чтобы после перехода от вас Устюгов попал в хорошие руки?
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В юношеской сборной ХМАО он работал с Валерием Сивковым. Очень жестким специалистом. Я сразу сказал Сергею: «Ты или умрешь, или станешь лучшим». Он ответил: «Я готов к этому».
— Когда Устюгов впервые поехал на международный старт?
— В 2011 году. На юниорский чемпионат мира в Отепя. Лично я рассчитывал на место в десятке, но он выиграл спринт, а потом в составе эстафеты стал вторым. Сергей бежал второй этап, по ходу него отыграл отставание и привез норвежцам 27 секунд к третьему. Однако в итоге Россия уступила им две секунды. После финиша сказал Сергею, что в этом и его вина. «Как»? — удивился он. «Я же сделал такой отрыв».
— Действительно, как?
— Он привез 27 секунд, а надо было 35. Тогда бы точно хватило. Сказал Сергею, что можно было убегать раньше. Он все воспринял правильно.
— С самого детства приучали его, что нельзя радоваться серебру?
— Когда он первый раз участвовал на первенстве России, у меня поехать с ним не получилось. Звонит. «Тренер, я второй»! Я про себя порадовался за него, но отреагировал очень сдержанно: «Понимаешь, что ты первый среди проигравших? Мы с тобой не для второго места работали. В следующий раз надо выигрывать». Возможно, у него еще тогда это сохранилось
РОДИТЕЛЕЙ И РОДИНУ НЕ ВЫБИРАЮТ
— Золото в спринте на первом юниорском чемпионате мира не сорвало Устюгову голову?
— Нет. Сергей — скромный деревенский парень. И до сих пор таким остается. Это радует.
— А вам не сорвало?
— Еще весной 2010-го мы сидели с ним, обсуждали планы на сезон. И я сказал, что план на чемпионат мира — первое место.
— Как отреагировал Устюгов?
— Сказал, что ему нужно туда хотя бы отобраться. Ответил: «Ты тренируйся — все получится». Так и вышло.
— На следующем юниорском чемпионате мира Устюгов выиграл уже четыре золота. И этого ожидали?
— Я знал, что на каждой из дистанций он будет бороться за медали. Заранее быть уверенным в победе, конечно, нельзя.
— Это после того турнира Сергею предлагали сменить гражданство?
— Да, подошел представитель Казахстана. Сделал мне невероятно заманчивое с финансовой точки зрения предложение. Пообещал шикарные условия Сергею.
— Вижу, что не согласились.
— Сразу отмел. Это же ставило крест на участии в Олимпийских играх в Сочи — два года карантина. Никакими деньгами это не окупится. Да и при любых раскладах последовал бы отказ. Родителей и родину не выбирают. Мы русские — и бегать должны за Россию.
СЛЕДУЮЩИЙ УСТЮГОВ ПОЯВИТСЯ У НАС ЛЕТ ЧЕРЕЗ 100
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— Говорю с того момента, как он выиграл спринт в Отепя. Это вопрос времени. В Сочи немного не получилось. Ждем Пхенчхан. А потом — следующих Олимпиад.
— По вашим ощущениям, Сергей из тех спортсменов, которые готовы посвятить спорту
— Будем надеяться, он будет как Сергей Долидович, Джорджо Ди Чента и Оле Эйнар Бьорндален (улыбается).
— Как думаете, в Междуреченском появление еще одного Сергея Устюгова возможно?
— Да. Лет через 100. Надо понимать, что у нас очень маленький населенный пункт. И в эпоху компьютерных технологий найти парня, который предпочтет виртуальному миру мерзнуть на лыжах в лесу — не так просто. А ведь надо, чтобы помимо желания был еще талант. Но хорошие ребята есть. Каждый год
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