«За два года до Сочи-2014 Устюгову предлагали выступать за Казахстан»

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После серебряного финиша в спринте Сергея Устюгова поджидали болельщики. Кто-то хотел сфотографироваться, кому-то нужен был автограф. Однако спортсмен первым делом пошел к скромно поджидавшему его в сторонке мужчине. Они долго беседовали, а стоящие рядом фанаты не понимали, почему этому человеку их кумир уделяет столько времени и внимания. Не знали, что рядом с ними Устюгова поджидал его первый тренер — Иван Брагин.

— Поездка в Лахти была запланирована давно?

— Летом Сережа спросил, собираюсь ли я ехать на чемпионат мира. Ответил ему, что точно не знаю, но, скорее всего, нет. На что он мне тут же отрезал: «Давайте не будем рисковать. Собирайтесь!». Посмеялись. Но потом я уже серьезно добавил: «Если надо — приеду». По его взгляду я понял, что надо.

— Что он имел в виду, говоря, что лучше не рисковать?

— Начиная с 2011 года, я приезжал на всего его чемпионаты мира. С каждого он уезжал с медалью. А вот в Фалун два года не приехал. Помните, чем все закончилось (Устюгов занял 16-е место в спринте и 28-е — в 15-километровой гонке классическим стилем. — Прим. «СЭ»)?

— Насколько у вас сейчас близкие отношения?

— Как у отца с сыном. Как у двух друзей. Нет таких тем, которые были бы у нас под запретом. По объективным причинам мы сейчас общаемся не так часто. Но все равно переписываемся, держим контакт. А когда Серега приезжает в Россию — тут же встречаемся. Тренируемся вместе. Ну как вместе — я еду на велосипеде, а он бегом.

— Устюгов советуется с вами, когда, например, хочет сменить тренера?

— Я говорю ему свое мнение, но решение всегда принимает он сам. Сергей уже большой мальчик и прекрасно знает, когда стоит прислушаться, а когда сделать так, как сам считаешь нужным.

ОН РАЗДАЕТ ЭКИПИРОВКУ В СВОЕМ ПОСЕЛКЕ

— У вас с самого начала не было сомнений, что сохраните такие отношения после перехода Устюгова?

— Сергей — очень благодарный воспитанник. И наша дружба во многом его заслуга. Именно он поддерживает контакт. Я мог бы сколько угодно хотеть общаться с ним, но если бы он сам не проявлял инициативу — из этого ничего не получилось бы. Сергей такой человек, что запросто может сказать любому, что угодно. Или закрыться от того, с кем ему некомфортно. И все — не достучишься! Но со мной себе такого он не позволяет. Значит, правильно его воспитал.

— Безусловно.

— Если серьезно, тут гораздо больше заслуга его мамы — Натальи Павловны. Именно благодаря родителям появился такой талант. А я лишь вовремя направил его.

— Правда, что Устюгов активно помогает спортивной школе в родном Междуреченском?

— Я же говорю, он — очень благодарный человек. Когда Сергей приезжает в поселок, то со всеми с удовольствием общается. И по мере возможностей помогает. У нас население чуть больше 10 тысяч человек. При этом много семей — неблагополучных. Купить детям спортивные перчатки или шапочки могут позволить себе далеко не все. И Сергей спокойно отдает им свою экипировку. Просто приносит в школу вещи и говорит: «Вот, возьмите, раздайте ребятам». Потом выезжаем на соревнования, к нам подходят из других районов: «Вроде бы жалуетесь, что плохо живете, а все в экипировке сборной России»….

СТРЕЛОК ИЗ УСТЮГОВА — СРЕДНИЙ

— Помните, как он пришел к вам в секцию?

— Сергею было девять лет. Пришли с другом. Просто хотели покататься на лыжах. У нас уже в то время был прокат, но это стоило денег. Сергей не из богатой семьи, позволить себе этого не мог. Он решил схитрить — записался в секцию, чтобы получить инвентарь бесплатно. Понравилось. Ходил, занимался с ребятами на год-два старше его.

— Талант был виден сразу?

— Я тогда думал: «Ходит паренек — и слава Богу». Никто его особо не тренировал. А года через два смотрю — он начал обыгрывать сверстников на соревнованиях. Стал обращать на него больше внимания — тут же пошел прогресс. Поехали на первенство ХМАО — сходу третье место.

Но это в лыжах. В биатлоне все было скромнее. Попадал в десятку, не больше.

— Во сколько лет он начал заниматься биатлоном?

— Параллельно с лыжами. А когда в 2008-м в стране наступил очередной кризис, я понял, что нужно как можно скорее куда-то отдать Сергея. У нас-то денег не было вообще, а ему нужно было ездить по сборам. Так вот в биатлонную сборную ХМАО он проходил лишь запасным, а в лыжную — третьим номером.

— Что делать?

— Решили, что пусть он пока хорошо бегает, а стрелять мы его потом научим. Заключили с лыжным тренером округа джентльменское соглашение: три года Сергей только бегает, биатлон пока в стороне. Тот был согласен только на таких условиях.

— А через три года он выиграл юниорский чемпионат мира…

— И мы приняли решение, что дергаться в биатлон не стоит.

— Устюгов сразу с этим согласился?

— Нет-нет. Он грезил биатлоном. Но я ему сказал: «Сережа, постой, мы еще здесь не все выиграли». Как только это случится — так и перейдем. А золотые олимпийские медали во всех видах спорта одинаковые.

— Если предположить, что Устюгов перешел в биатлон, из этого может что-то получиться?

— Что и говорить, стрелок он среднего класса (смеется). Учебно-тренировочная группа второго-третьего годов обучения. Но если с ним позаниматься, возможно, он через пару лет начнет стрелять.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОМПАНИИ УСТЮГОВА УЖЕ ПЛОХО КОНЧИЛИ

— Устюгов всегда был таким бойким?

— Этот парень с характером. Помните, как на «Тур де Ски» он иногда агрессивно вел себя на дистанции? Это все пришло еще в юниорском возрасте. Когда он переходил в сборную, поговорили с ним. Сергей и так все понимал, но я на всякий случай сказал, что нужно сразу ставить себя. Как говорится, лучше один раз хорошо получить по морде, но потом тебя будут уважать.

— В поселке Сергей часто дрался?

— У него была довольно бандитская компания. Некоторые из ребят, с которыми он общался, уже плохо кончили. Мне нужно было скорее вырвать его из этого окружения. Это тоже одна из причин, по которой я хотел быстрее передать его куда-нибудь.

— Сам Устюгов понимал, что спорт — это возможность выбиться в благополучную жизнь?

— Тогда — нет. Лишь когда стал получать зарплату в сборной, начал осознавать, что спорт — это не только хобби, но и работа.

— Вы говорили, что у Сергея неидеальная техника, поскольку верхний плечевой пояс у него развит куда лучше, чем ноги. Дело в конституции?

— Он дворовый парень. Чем занимаются парни во дворе?

— Качаются.

— Вот и он практически вырос на турнике. И как бы я потом не хотел «подтянуть» ему ноги, в полной мере сделать этого не получалось. Люди всегда идут по пути наименьшего сопротивления. И в детском возрасте спортсмены с куда большим удовольствием совершенствуют то, что у них и так хорошо развито, нежели работают над слабыми местами. Сейчас уже Сергей значительно укрепил ноги.

— Но резервы есть?

— У него они — неимоверные.

УЧИЛ СЕРГЕЯ НЕ РАДОВАТЬСЯ ВТОРЫМ МЕСТАМ.

— Беспокоились, чтобы после перехода от вас Устюгов попал в хорошие руки?

— Какое-то время в юниорской сборной с Сергеем работал Юрий Бородавко. И он сказал мне такую вещь: «Это парня не надо тренировать. Только не мешать. Его грузи-грузи, потом дай отдохнуть — и он побежит. Даже голову ломать не надо». Вот и я ничуть не сомневался, что все будет нормально.

В юношеской сборной ХМАО он работал с Валерием Сивковым. Очень жестким специалистом. Я сразу сказал Сергею: «Ты или умрешь, или станешь лучшим». Он ответил: «Я готов к этому».

— Когда Устюгов впервые поехал на международный старт?

— В 2011 году. На юниорский чемпионат мира в Отепя. Лично я рассчитывал на место в десятке, но он выиграл спринт, а потом в составе эстафеты стал вторым. Сергей бежал второй этап, по ходу него отыграл отставание и привез норвежцам 27 секунд к третьему. Однако в итоге Россия уступила им две секунды. После финиша сказал Сергею, что в этом и его вина. «Как»? — удивился он. «Я же сделал такой отрыв».

— Действительно, как?

— Он привез 27 секунд, а надо было 35. Тогда бы точно хватило. Сказал Сергею, что можно было убегать раньше. Он все воспринял правильно.

— С самого детства приучали его, что нельзя радоваться серебру?

— Когда он первый раз участвовал на первенстве России, у меня поехать с ним не получилось. Звонит. «Тренер, я второй»! Я про себя порадовался за него, но отреагировал очень сдержанно: «Понимаешь, что ты первый среди проигравших? Мы с тобой не для второго места работали. В следующий раз надо выигрывать». Возможно, у него еще тогда это сохранилось где-то на подсознании. После этого Сергей никогда не радовался вторым местам. И от серебра в спринте в Лахти у нас обоих было полное опустошение.

РОДИТЕЛЕЙ И РОДИНУ НЕ ВЫБИРАЮТ

— Золото в спринте на первом юниорском чемпионате мира не сорвало Устюгову голову?

— Нет. Сергей — скромный деревенский парень. И до сих пор таким остается. Это радует.

— А вам не сорвало?

— Еще весной 2010-го мы сидели с ним, обсуждали планы на сезон. И я сказал, что план на чемпионат мира — первое место.

— Как отреагировал Устюгов?

— Сказал, что ему нужно туда хотя бы отобраться. Ответил: «Ты тренируйся — все получится». Так и вышло.

— На следующем юниорском чемпионате мира Устюгов выиграл уже четыре золота. И этого ожидали?

— Я знал, что на каждой из дистанций он будет бороться за медали. Заранее быть уверенным в победе, конечно, нельзя.

— Это после того турнира Сергею предлагали сменить гражданство?

— Да, подошел представитель Казахстана. Сделал мне невероятно заманчивое с финансовой точки зрения предложение. Пообещал шикарные условия Сергею.

— Вижу, что не согласились.

— Сразу отмел. Это же ставило крест на участии в Олимпийских играх в Сочи — два года карантина. Никакими деньгами это не окупится. Да и при любых раскладах последовал бы отказ. Родителей и родину не выбирают. Мы русские — и бегать должны за Россию.

СЛЕДУЮЩИЙ УСТЮГОВ ПОЯВИТСЯ У НАС ЛЕТ ЧЕРЕЗ 100

— Когда-нибудь говорили Устюгову, что он станет олимпийским чемпионом?

— Говорю с того момента, как он выиграл спринт в Отепя. Это вопрос времени. В Сочи немного не получилось. Ждем Пхенчхан. А потом — следующих Олимпиад.

— По вашим ощущениям, Сергей из тех спортсменов, которые готовы посвятить спорту много-много лет?

— Будем надеяться, он будет как Сергей Долидович, Джорджо Ди Чента и Оле Эйнар Бьорндален (улыбается).

— Как думаете, в Междуреченском появление еще одного Сергея Устюгова возможно?