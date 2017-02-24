Итальянская горнолыжница Бриньоне победила в комбинации на этапе КМ в Швейцарии

По сумме супергиганта и слалома Бриньоне показала результат 1 минута 56,09 секунды. Второй стала словенская горнолыжница Илка Штухец (+1,01 секунды). Замкнула тройку лучших австрийка Михаэла Кирхгассер (+1,16).

Россиянка Александра Прокопьева (+7,90) заняла в итоговом протоколе 30-е место.