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24 февраля 2017, 19:20 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Итальянская горнолыжница Бриньоне победила в комбинации на этапе КМ в Швейцарии

Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне победила в комбинации на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария).

По сумме супергиганта и слалома Бриньоне показала результат 1 минута 56,09 секунды. Второй стала словенская горнолыжница Илка Штухец (+1,01 секунды). Замкнула тройку лучших австрийка Михаэла Кирхгассер (+1,16).

Россиянка Александра Прокопьева (+7,90) заняла в итоговом протоколе 30-е место.

В субботу девушки выявят сильнейшую в супергиганте на этапе в Кран-Монтане.
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