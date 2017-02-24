Климов стал четвертым в квалификации прыжков на лыжах с трамплина на ЧМ
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россиянин Евгений Климов занял четвертое место в квалификации прыжков на лыжах с трамплина на чемпионате мира в финском Лахти. Спортсмен набрал 126,5 балла.
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Также в финал прошли трое других россиян. Алексей Ромашов стал седьмым (122,8), Дмитрий Васильев — 28-м (109,6), а Денис Корнилов 31-м (108,7).
Победу в квалификации одержал поляк Давид Кубацки (129,2).
Финал мужских прыжков на лыжах с трамплина пройдет 25 февраля.
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