Лыжник Солано подарил собранные благотворителями €2 тыс. спортсменам из Финляндии

Об этом сообщил финский бизнесмен Алекси Валавуори, который ранее открыл сбор средств для того, чтобы Солано смог приехать на чемпионат и выступить на нем. подарил €2 тыс., но не все они ушли на подготовку венесуэльца к первенству. подарил €2 тыс., которые будут в качестве стипендий переданы лучшим по итогам вчерашних (спринтерских) гонок финским лыжникам — Ристоматти Хаколе и Мари Лаукканену, каждому по €1 тыс.", — отметил Валавуори.

Кроме того, Солано в пятницу планирует открыть свой интернет-магазин, где будут продаваться шапки с его именем. Всю выручку с продаж он отдаст на развитие юниорского лыжного спорта в Финляндии в качестве благодарности финнам, которые помогли ему принять участие в ЧМ.

Перед прибытием в Лахти Солано был задержан в Париже по подозрению в контрабанде наркотиков, полиция арестовала 22-летнего спортсмена в аэропорту, после чего обнаружилось, что у него с собой было лишь €20 и отсутствовала кредитная карта, что вызвало подозрение. На допросе он сообщил, что собирается выступить на чемпионате мира, однако полицейские не поверили ему, заявив, что он «из Венесуэлы, где даже снега нет». Спустя пять дней спортсмена отпустили на свободу и выслали обратно на родину. На новую поездку в Финляндию денег у него не было, после чего Валавуори решил поспособствовать осуществлению мечты венесуэльца.

Все же добравшись до ЧМ Солано не сумел финишировать в квалификационной гонке чемпионата на дистанции 10 км. Перед тем, как сойти с дистанции, он совершил целый ряд комичных падений, поскольку только в Лахти впервые встал на снег. Видео, где запечатлены эти моменты, получило большую популярность в интернете.