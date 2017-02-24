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24 февраля 2017, 16:28 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Немецкие двоеборцы заняли весь пьедестал почета на чемпионате мира в Лахти

ЛАХТИ (Финляндия), 24 фев — Р-Спорт. Немец Йоханнес Ридзек завоевал золотую медаль в соревнованиях по лыжному двоеборью на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.

В пятницу в лыжной гонке на 10 км Ридзек, ставший вторым в прыжковой части соревнований, финишировал с временем 26 минут 19,6 секунды. Серебро и бронза достались двум другим представителям Германии — Эрику Френцелю (отставание — 14,9 секунды) и Бьёрну Кирхайзену (+30,0).

Результаты россиян: 24. Вячеслав Барков (+1.50,7), 32. Эрнест Яхин (+2.21,8), 43. Самир Мастиев (+3.39,2), 53. Нияз Набеев (+6.35,3).

Ридзек стал трехкратным чемпионом мира. Ранее 25-летний двоеборец выиграл два золота на первенстве в шведском Фалуне в 2015 году.

Чемпионат мира в Лахти продлится до 5 марта.
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