Немецкие двоеборцы заняли весь пьедестал почета на чемпионате мира в Лахти

В пятницу в лыжной гонке на 10 км Ридзек, ставший вторым в прыжковой части соревнований, финишировал с временем 26 минут 19,6 секунды. Серебро и бронза достались двум другим представителям Германии — Эрику Френцелю (отставание — 14,9 секунды) и Бьёрну Кирхайзену (+30,0).

Результаты россиян: 24. Вячеслав Барков (+1.50,7), 32. Эрнест Яхин (+2.21,8), 43. Самир Мастиев (+3.39,2), 53. Нияз Набеев (+6.35,3).

Ридзек стал трехкратным чемпионом мира. Ранее 25-летний двоеборец выиграл два золота на первенстве в шведском Фалуне в 2015 году.

Чемпионат мира в Лахти продлится до 5 марта.