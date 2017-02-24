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24 февраля 2017, 15:17 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Горнолыжник Клине победил в скоростном спуске на этапе КМ в Норвегии

В Квитфьеле (Норвегия) проходит 16-й этап Кубка мира по горнолыжному спорту.

В скоростном спуску у мужчин победу одержал словенец Бостьян Клине. Второй результат продемонстрировал представитель Австрии Маттиас Майер. Тройку призёров замкнул хозяин соревнований Кьетиль Янсруд.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. 16-й этап. Квитфьель
Мужчины. Скоростной спуск
1. Бостьян Клине (Словения) — 1.29,20.
2. Маттиас Майер (Австрия) — 1.29,39.
3. Кьетиль Янсруд (Норвегия) — 1.29,40.
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