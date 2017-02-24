Тренеры ожидали лучшего результата от сборной РФ по ски-кроссу на этапе КМ
МИАСС (Челябинская область), 24 фев —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Тренерский штаб сборной России по ски-кроссу ожидал лучших результатов от российских фристайлистов в квалификации на этапе Кубка мира в Миассе, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» старший тренер национальной команды в дисциплине ски-кросс Леонид Мехряков.
В горнолыжном комплексе «Солнечная долина» в Миассе
«Для молодежи сегодня все прошло неплохо, потому что проигрыш очень маленький — всего лишь одна секунда. Если раньше они по три проигрывали, то сегодня
«Думаю, то, что это домашний этап, придало дополнительного волнения: это первый раз, может, перенервничали, волнение, скорее всего, наложилось, народу много. Но ничего, Игорь и Настя завтра повоюют», — резюмировал тренер.
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