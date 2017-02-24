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24 февраля 2017, 14:37 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Тренеры ожидали лучшего результата от сборной РФ по ски-кроссу на этапе КМ

МИАСС (Челябинская область), 24 фев — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Тренерский штаб сборной России по ски-кроссу ожидал лучших результатов от российских фристайлистов в квалификации на этапе Кубка мира в Миассе, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» старший тренер национальной команды в дисциплине ски-кросс Леонид Мехряков.

В горнолыжном комплексе «Солнечная долина» в Миассе 24—25 февраля проходит этап Кубка мира по ски-кроссу. Из россиян в финал, который состоится в субботу, прошли Анастасия Чирцова и Игорь Омелин. Преодолеть квалификацию не получилось у Семена Денщикова, Егора Короткова, Кирилла Меренкова, Артема Набиулина, Кирилла Гладкова, Максима Вихрова, Екатерины Мальцевой, Виктории Завадовской, а также у Майи Аверьяновой.

«Для молодежи сегодня все прошло неплохо, потому что проигрыш очень маленький — всего лишь одна секунда. Если раньше они по три проигрывали, то сегодня секунда-полторы — это очень мало и хорошо для них. Что касается основного состава, то ожидали получше результата. Семен ошибся и упал, но такое бывает, это спорт. Хотелось нам лучшего результата, конечно», — сказал Мехряков после квалификации.

«Думаю, то, что это домашний этап, придало дополнительного волнения: это первый раз, может, перенервничали, волнение, скорее всего, наложилось, народу много. Но ничего, Игорь и Настя завтра повоюют», — резюмировал тренер.
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