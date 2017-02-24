Олимпийский чемпион Антон Кушнир не выступит на домашнем этапе Кубка мира по фристайлу

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Лидер белорусской команды сейчас проходит углубленное медицинское обследование, чтобы полностью восстановиться и вновь выступать за национальную сборную. После пяти прошедших кубковых этапов Антон Кушнир занимает второе место, набрав 306 очков. Впереди только Ци Гуангпу (Китай), у которого 360 зачетных баллов. Замыкает тройку лидеров Мак Бохоннон из США — 230 очков, а у идущего четвертым белоруса Максима Густика 180 баллов. Еще один белорусский фристайлист Станислав Гладченко имеет 147 очков и находится на 6-й позиции.

Планируется, что Беларусь на домашнем этапе Кубка мира представят Максим Густик, Станислав Гладченко, Артем Башлаков, Дмитрий Мазуркевич, Павел Дик и Илья Горелик. В составе женской команды Александра Романовская, Анна Гуськова, Анна Рослик и Вера Ляшкевич. Из белорусок лучшей является Александра Романовская, которая замыкает первую десятку общего зачета.

Всего в «Раубичах» выступят около 70 лыжных акробатов из 12 стран мира.