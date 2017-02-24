Устюгов и Чекалева вошли в состав сборной РФ на скиатлон в рамках ЧМ

Также в состав мужской команды на предстоящий старт вошли Александр Бессмертных, Александр Большунов и Андрей Ларьков. Из женской сборной скиатлон кроме Чекалевой побегут Полина Кальсина, Анна Медведева и Анастасия Седова.

Скиатлон 15+15 км у мужчин и 7,5+7,5 км у женщин запланирован на субботу.