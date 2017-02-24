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24 февраля 2017, 13:15 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Устюгов и Чекалева вошли в состав сборной РФ на скиатлон в рамках ЧМ

ЛАХТИ (Финляндия), 24 фев — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Лыжники Сергей Устюгов и Юлия Чекалева выступят в составе сборной России в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.

Также в состав мужской команды на предстоящий старт вошли Александр Бессмертных, Александр Большунов и Андрей Ларьков. Из женской сборной скиатлон кроме Чекалевой побегут Полина Кальсина, Анна Медведева и Анастасия Седова.

Скиатлон 15+15 км у мужчин и 7,5+7,5 км у женщин запланирован на субботу.
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