Французские спортсмены выиграли индивидуальные гонки по ски-альпинизму на Военных играх
СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Французы Адэль Миллез и Алексас Севенек выиграли индивидуальные гонки на соревнованиях по
ски-альпинизму на III зимних Всемирных военных играх в Сочи. Об этом сообщили в пресс-центре игр.
Вместе с Миллез на пьедестал почета у женщин поднялись представительница сборной Италии Глориана Пеллисье (серебро) и француженка Натали Мьезэ (бронза).
Обладателем серебряной награды у мужчин стал итальянец Манфред Райхер. Бронзу завоевал представитель сборной Испании Мигель Кабальеро.
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