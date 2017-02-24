Французские спортсмены выиграли индивидуальные гонки по ски-альпинизму на Военных играх

ЛАХТИ (Финляндия), 24 фев — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Лыжники Сергей Устюгов и Юлия Чекалева выступят в составе сборной России в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.