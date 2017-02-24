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24 февраля 2017, 13:16 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Французские спортсмены выиграли индивидуальные гонки по ски-альпинизму на Военных играх

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Французы Адэль Миллез и Алексас Севенек выиграли индивидуальные гонки на соревнованиях по ски-альпинизму на III зимних Всемирных военных играх в Сочи. Об этом сообщили в пресс-центре игр.

Вместе с Миллез на пьедестал почета у женщин поднялись представительница сборной Италии Глориана Пеллисье (серебро) и француженка Натали Мьезэ (бронза).

Обладателем серебряной награды у мужчин стал итальянец Манфред Райхер. Бронзу завоевал представитель сборной Испании Мигель Кабальеро.
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