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24 февраля 2017, 13:00 | Зимние: Лыжный спорт | Vesti.kz

Марат Жапаров выиграл бронзу в прыжках с трамплина на Азиаде

Казахстанский горнолыжник Марат Жапаров стал бронзовым призером зимних Азиатских игр, проходящих в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В прыжках с трамплина Жапаров показал третий результат, уступив лишь хозяевам соревнований — японцам Наоки Накамура и Юкену Иваса.

Отметим, что другой казахстанец Сергей Ткаченко стал шестым, Константин Соколенко занял десятое место, а Сабиржан Муминов — 12-е.

Напомним, сегодня две медали Азиады Казахстану принесли могулисты, биатлонисты, еще одна награда у лыжников. Также своих соперников разгромила мужская сборная по хоккею, которая теперь поборется за «золото» турнира.

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