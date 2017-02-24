Марат Жапаров выиграл бронзу в прыжках с трамплина на Азиаде
Казахстанский горнолыжник Марат Жапаров стал бронзовым призером зимних Азиатских игр, проходящих в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В прыжках с трамплина Жапаров показал третий результат, уступив лишь хозяевам соревнований — японцам Наоки Накамура и Юкену Иваса.
Отметим, что другой казахстанец Сергей Ткаченко стал шестым, Константин Соколенко занял десятое место, а Сабиржан Муминов — 12-е.
Напомним, сегодня две медали Азиады Казахстану принесли могулисты, биатлонисты, еще одна награда у лыжников. Также своих соперников разгромила мужская сборная по хоккею, которая теперь поборется за «золото» турнира.
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