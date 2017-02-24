Нортуг, который не любит говорить о допинге

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ЧТО СКАЗАЛ НОРТУГ?

«У меня нет сочувствия к Матвеевой, потому что если ты употреблял эритропоэтин, то должен понести суровое наказание. ЭПО значительно повышает производительность на дистанции, так что это, на мой взгляд, мошенничество. Я считаю, что таким спортсменам не место на чемпионате мира. Как бы я поступил, если бы во время гонки был остановлен тем, кто употреблял эритропоэтин? Я бы устроил драку», — таким образом норвежец, который стал в спринте пятым, прокомментировал столкновение россиянки Натальи Матвеевой и шведки Стины Нильссон в полуфинале спринтерской гонки, в результате которого обе спортсменки упали и не смогли пройти дальше.

А КАК ЖЕ СУНДБЮ И ЙОХАУГ?

13-кратный чемпион мира вообще очень болезненно относится к допинговым скандалам. Когда почти одна за другой громыхнули истории его соотечественников Мартина Йонсруда Сундбю и Терезы Йохауг, Нортуг старался никак не оценивать поступок коллег, и жаловался, что ему задают вопросы по этому поводу едва ли не ежедневно.

Сундбю, напомним, был дисквалифицирован на 2 месяца, лишен призовых и титула победителя Кубка мира за злоупотребление лекарства от астмы, а Йохауг сдала положительный допинг-тест на клостебол и наказана на 13 месяцев, хотя срок отстранения еще может быть увеличен.

— Допинговые скандалы влияют на спорт, — отметил спорстмен. — Они влияют на всех лыжников, будь то элитный спортсмен или дети, для которых мы являемся примером для подражания. Сейчас необходимо вернуть доверие к нашему виду спорта. Вопрос в том, сколько времени на это уйдет.

— Вы когда-нибудь думали, что подобное может случиться с вами?

— Конечно. И это очень пугает.

ЧЕГО БОИТСЯ НОРТУГ?

Бывший тренер Нортуга Эрик Мюр Носсум в интервью изданию Adressavisen рассказывал, что его подопечный очень переживает из-за оценок окружающих. Особенно, если речь идет не о спортивных результатах, а о околоспортивной жизни — внешнем виде, поведении, друзьях. «Он хочет быть идеальным, и очень переживает, когда что-то идет не так», — заверяет Носсум.

— Ясно, что вопросов по поводу допинга не избежать, но мне не нравится искать на них ответ. Это отнимает очень много энергии, — сказал Нортуг перед самым стартом сезона. — Понимаю, что многих теперь в отношении норвежской сборной интересует только это. И скандал будет вспыхивать снова и снова. Иностранная пресса, представители других стран — боюсь, что вдали от дома мы столкнемся с негативом и критикой за то, что произошло.

Именно поэтому удивительно, что норвежец, который сам опасался озлобленности, вдруг решил подключиться к критике спортсменов, отбывших дисквалификацию за употребление допинга. Вполне возможно, что мы еще услышим от спортсмена, что его слова вырвали из контекста или неправильно перевели. Комментируя итоги гонки, все тот же Носсум предположил, что Нортуг «просто разозлился на свое пятое место».