Лыжник Гафаров заявил, что настроен отобраться на Олимпиаду-2018

В четверг Гафаров выступил в спринте на чемпионате мира в финском Лахти. Участник Олимпийских игр в Сочи завершил свое выступление в четвертьфинале: на последних метрах дистанции он столкнулся с соперником и потерял возможность бороться за выход в следующую стадию соревнований.

«Очень недоволен результатом, — сказал Гафаров. — Для меня этот турнир был важен, поскольку последний раз на чемпионате мира я выступал восемь лет назад. Я усиленно готовился к этому чемпионату, поскольку понимал, что перед олимпийским сезоном надо проявлять себя».

«Что касается Олимпиады, то туда надо уже ехать не за эмоциями, а завоевывать медали. Мне 30 лет, я уже спортсмен возрастной, и в нашей стране таких начинают списывать. Плюс молодежь подпирает. Но я руки опускать не буду и продолжу готовиться. Я через многое прошел и готов бороться», — добавил он.

В итоговом протоколе спринта на чемпионате мира Гафаров занял 17-е место.