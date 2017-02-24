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24 февраля 2017, 12:24 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Червоткин завоевал первое золото для сборной России на Военных играх — 2017

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Лыжник Алексей Червоткин принес сборной России первую золотую медаль на зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.

Спортсмен победил в индивидуальной гонке на дистанции 15 км. Второе место занял француз Дамьен Тарантола, третье — его соотечественник Поль Голабре.

Официальная церемония открытия игр состоится позднее в пятницу. Соревнования в Сочи завершатся 27 февраля.
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