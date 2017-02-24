Норвежским лыжникам запретили критиковать спортсменов из других стран на ЧМ
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Федерация лыжного спорта Норвегии запретила своим спортсменам критиковать лыжников из других стран во время чемпионата мира, который проходит в финском Лахти. Об этом сообщает газета Expressen.
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Издание отмечает, что норвежская федерация разослала лыжникам список правил, которым необходимо следовать при общении с прессой. В частности, она советует спортсменам «думать головой, прежде чем говорить» и воздерживаться от критики в адрес лыжников из других сборных. Данный шаг направлен на то, чтобы «следовать принципам взаимоуважения».
Ранее один из лидеров команды Норвегии по лыжным гонкам Петтер Нортуг негативно высказался в отношении российской лыжницы Натальи Матвеевой, которая отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он заявил, в частности, что если бы с ним столкнулся лыжник, ранее замешанный в допинге, он бы устроил драку.
Чемпионат мира в Лахти завершится 5 марта.
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