Норвежским лыжникам запретили критиковать спортсменов из других стран на ЧМ

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Издание отмечает, что норвежская федерация разослала лыжникам список правил, которым необходимо следовать при общении с прессой. В частности, она советует спортсменам «думать головой, прежде чем говорить» и воздерживаться от критики в адрес лыжников из других сборных. Данный шаг направлен на то, чтобы «следовать принципам взаимоуважения».

Ранее один из лидеров команды Норвегии по лыжным гонкам Петтер Нортуг негативно высказался в отношении российской лыжницы Натальи Матвеевой, которая отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он заявил, в частности, что если бы с ним столкнулся лыжник, ранее замешанный в допинге, он бы устроил драку.

Чемпионат мира в Лахти завершится 5 марта.