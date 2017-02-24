Немецкая лыжница Айххорн завоевала первое золото Военных игр — 2017 в Сочи
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Немецкая лыжница Тереза Айххорн завоевала первую золотую медаль Всемирных военных игр 2017 года, победив в индивидуальной гонке. Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 27 минут 28,8 секунды.
Второе место заняла француженка Коралин
Официальная церемония открытия игр состоится позднее в пятницу. Соревнования в Сочи завершатся 27 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter