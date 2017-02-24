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24 февраля 2017, 11:09 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Немецкая лыжница Айххорн завоевала первое золото Военных игр — 2017 в Сочи

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Немецкая лыжница Тереза Айххорн завоевала первую золотую медаль Всемирных военных игр 2017 года, победив в индивидуальной гонке. Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 27 минут 28,8 секунды.

Второе место заняла француженка Коралин Тома-Хью (отставание — 15,1), третье — итальянка Франческа Баудин (+17,2). Лучший результат среди россиянок показала Наталья Коростелева, ставшая четвертой (+24,8).

Официальная церемония открытия игр состоится позднее в пятницу. Соревнования в Сочи завершатся 27 февраля.
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