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Мероприятие состоится на городской лыжероллерной трассе. Его организаторами выступают Министерство спорта и туризма, Минский горисполком.

В лыжных эстафетных гонках примут участие команды облисполкомов и Минского горисполкома, силовых министерств и ведомств, а в массовых стартах — все любители этого вида спорта, зарегистрировавшиеся на официальном сайте государственного учреждения «Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения» до 23 февраля 2017 года.

Лыжная эстафетная гонка 4×2,5 км среди команд облисполкомов, Мингорисполкома стартует в 11.30, лыжная эстафетная гонка 4×2,5 км с участием команд центральных аппаратов силовых министерств и ведомств — в 12.00.

В 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 начнутся массовые старты в лыжных гонках на 2,5 км для зарегистрировавшихся участников праздника. Все участники масс-старта, пришедшие к финишу, получат памятные медали.

Пройдут спортивные конкурсы и соревнования среди зрителей и участников праздника. Будет организована выездная торговля, в том числе откроются пункты горячего питания.

Впервые «Минская лыжня» прошла 16 февраля 1986 года, когда был организован лыжный пробег на 15 км по маршруту Боровая — Раубичи вдоль автомобильной трассы Минск — Витебск. В нем приняли участие 12 тыс. любителей этого вида спорта. С 2003 года по инициативе Министерства спорта и туризма соревнования трансформировались в повсеместно проводимый республиканский спортивный праздник «Белорусская лыжня».