Казахстанские лыжники выиграли серебро на Азиаде в Японии

У мужчин в эстафете (4×7,5) Казахстан представляли Сергей Черепанов, Ердос Ахмадиев, Николай Чеботько и Ринат Мухин. Она заняли второе место, принеся стране еще одно «серебро» Азиады. Первой стада команда Японии, на третьем месте расположились лыжники из Кореи.

Напомним, что женская команда Казахстана в эстафете не смогла взять медаль, показав четвертый результат.