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24 февраля 2017, 9:04 | Зимние: Лыжный спорт | Vesti.kz

Казахстанские лыжники выиграли серебро на Азиаде в Японии

На проходящих в японском Саппоро зимних Азиатских играх состоялись соревнования по лыжным гонкам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

У мужчин в эстафете (4×7,5) Казахстан представляли Сергей Черепанов, Ердос Ахмадиев, Николай Чеботько и Ринат Мухин. Она заняли второе место, принеся стране еще одно «серебро» Азиады. Первой стада команда Японии, на третьем месте расположились лыжники из Кореи.

Напомним, что женская команда Казахстана в эстафете не смогла взять медаль, показав четвертый результат.

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