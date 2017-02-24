Фристайлистка Юлия Галышева выиграла бронзу Азиады-2017

В соревнованиях по парному могулу, которые проходили сегодня, 24 февраля, Галышева смогла побороться только за бронзовую медаль, не дойдя до финала. В матче за третье место казахстанская спортсменка обошла японку Арису Мурату. «Золото» и «серебро» выиграли представительницы Японии Мики Ито и Кисара Сюмиеши. Последняя обыграла Галышеву в полуфинале.

Напомним, могулист Дмитрий Рейхерд сегодня выиграл «золото» Азиады. Также две награды завоевали биатлонисты. Так, Ян Савицкий принес Казахстану «серебро» Азиады, а Галина Вишневская выиграла золотую медаль.