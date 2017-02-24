Казахстанские лыжницы стали четвертыми в эстафете на Азиаде в Японии
Казахстанские лыжницы остались без медалей очередного дня Азиады-2017, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 24 февраля, в японском Саппоро состоялись соревнования в эстафете (4×5). Состав команды Казахстана выглядел следующим образом: Ангелина Шурыга, Анделика Тарасова, Марина Матросова, Елена Коломина.
Казахстанские лыжницы заняли четвертое место, пропустив вперед команды Японии, Китая и Кореи.
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