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24 февраля 2017, 9:35 | Зимние: Лыжный спорт | Vesti.kz

Казахстанские лыжницы стали четвертыми в эстафете на Азиаде в Японии

Казахстанские лыжницы остались без медалей очередного дня Азиады-2017, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 24 февраля, в японском Саппоро состоялись соревнования в эстафете (4×5). Состав команды Казахстана выглядел следующим образом: Ангелина Шурыга, Анделика Тарасова, Марина Матросова, Елена Коломина.

Казахстанские лыжницы заняли четвертое место, пропустив вперед команды Японии, Китая и Кореи.

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