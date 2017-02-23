«На месте отстраненных мог оказаться я»

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Первый соревновательный день чемпионата мира по лыжным гонкам традиционно предложил болельщикам спринт, уже давно и прочно вошедший в программу состязаний. Для российской команды это первенство стало одним из самых сложных из-за отстранения сразу шести спортсменов — четырех мужчин и двух женщин. Причем, к чемпионату не допущены действительно одни из сильнейших в мире.

Самые именитые из них — олимпийский чемпион Александр Легков и чемпион мира Максим Вылегжанин.

На действующего победителя «Тур де Ски» Сергея Устюгова, по сути, легла тяжелейшая задача — выиграть медали для сильно ослабленной сборной России. После триумфа на лыжной многодневке Устюгов временно ушел в тень. Одни старты в рамках Кубка мира он пропустил, на других показывал очень слабые результаты.

Но это не должно было смущать болельщиков, потому что Сергей целенаправленно готовился к чемпионату мира. И в первый же день он успешно всем продемонстрировал, что подготовка была правильной.

Устюгов выиграл серебряную медаль, уступив в финишном створе лишь итальянцу Федерико Пеллегрино.

Однако путь к пьедесталу почета оказался непростым. Сначала все выглядело для Сергея как нельзя лучше. Утром в квалификации он показал первый результат, опередив занявшего второе место норвежца Финна Хагена Крога на 2,71 секунды, что на такой короткой дистанции выглядит целой пропастью.

А в четвертьфинале почти сразу после старта он упал, и казалось, что все надежды потеряны.

Но Устюгов сумел собраться, догнать основную группу и финишировать вторым, что позволило напрямую квалифицироваться в полуфинал.

Понятно, что затрачено было уже много сил. Падение даром не прошло, и рывок отнял у Сергея много энергии. В полуфинальном забеге проблемы у российского лыжника продолжились, и только фотофиниш определил второе место Устюгова, позволившее ему отобраться в финал.

В решающем старте Устюгов решил не устраивать спринтерские игры и попробовал взять соперников измором, сразу включив очень высокую скорость. Однако они не отстали и смогли удержаться за россиянином на всех трех подъемах, где он предпринимал особенно резкие атаки.

Увы, на финишной прямой Устюгова уже не хватило, и Пеллегрино уверенно обошел его по соседней дорожке.

Конечно, не стоит махать после драки кулаками, но не исключено, что, если бы Сергей не рванул так быстро сразу после старта финального забега, а постарался бы отсидеться за спинами соперников, то к концу дистанции у него было бы достаточно сил на решающий рывок. Тройку сильнейших замкнул Йоханнес Клаэбо из Норвегии. Великий Петер Нуртуг, для которого это чемпионат, скорее всего, станет последним, финишировал только пятым.

Одним из первых, кто отреагировал на успех Устюгова, стал вице-премьер Виталий Мутко.

«Сергей сейчас лидер, он выделяется, отдувается за всю команду, надеюсь, что молодежь его поддержит.

У нас есть большой лыжник. Надеюсь, его медаль придаст уверенности команде. Он добыл награду в серьезной борьбе, была желтая карточка, все могло произойти. Поздравляю! У нас была бы сильнейшая эстафета, это понятно. Вся команда готовилась. Ребятам, которые попали в эту ситуацию, морально очень тяжело, — цитирует чиновника ТАСС.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила надежду, что Устюгов завоюет еще награды.

«Надеемся, что эта медаль будет первая, но не последняя. И с чего вы взяли, что Сергей не может быть лидером? Да, без отстраненных тяжело, но надо в любом случае бороться.

У нас идет чемпионат мира, и мы ничего не доказываем — чистый у нас спорт или нет. Мы и тогда были чистые,

— приводит слова Вяльбе ТАСС.

Сам медалист рассказал финскому изданию Yle, что посвятил награду отстраненным российским лыжникам.

«Очень хотел выиграть золото, порадовать болельщиков и поддержать ребят, которых не пустили на чемпионат мира. Жаль, что их здесь нет. До последнего верил в справедливое решение. Конечно, рассчитывал победить, чувства удовлетворения нет.

Медаль посвящаю тем, кого отстранили ни за что. На их месте мог быть любой, в том числе и я.

Они тренировались и рассчитывали здесь выступить, но их просто не допустили до старта. Очень обидно и неприятно, — заключил Устюгов.

В женском спринте нашу единственную надежду Наталью Матвееву постигла неудача в полуфинале, где она перед выходом на финишную прямую столкнулась со шведкой Стиной Нильссон и упала. В итоге обе спортсменки завершили забег не двух последних позициях. Тем не менее, этот эпизод стал причиной небольшого скандала, когда.

шведка не стала пожимать руку Матвеевой, посчитав, что виновата была Наталья.

Однако россиянка подробно объяснила «Спорт-Экспрессу», что же произошло в тот злосчастный момент.

«Она начала смещаться в мою сторону и просто меня подрезала. В итоге сама поскользнулась о мою лыжу, упала, а я вслед за ней. Потом спрошу, зачем она это сделала. Ведь она прекрасно все видела. Я пыталась объехать Фаллу, но Нильссон смещалась и смещалась ко мне. Мы могли вообще завалиться втроем. Кстати, когда мы катились на финиш, я пыталась пожать ей руку, но Стина отказалась делать это.

У нее, наверное, своя версия случившегося.

И она тоже рассчитывала сегодня на медали, — рассказала Матвеева.

В итоге, у женщин чемпионкой мира стала норвежка Майкен Фалла, а второе и третье место заняли американки Джессика Диггинс и Киккан Рэнделл.