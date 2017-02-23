Лыжник Нортуг не испытывает сочувствия к Матвеевой, упавшей во время спринта на ЧМ
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг не испытывает сочувствия к россиянке Наталье Матвеевой, которая упала в полуфинальном забеге в спринте на чемпионате мира в финском Лахти после столкновения со шведкой Стиной Нильссон. Об этом норвежец заявил в интервью Expressen.
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Спринт чемпионата мира прошел в четверг. После столкновения Матвеева и Нильссон лишились шансов на выход в финал. Впоследствии шведка отказалась пожимать руку россиянке.
«Если спортсмен употреблял эритропоэтин, он должен быть сурово наказан. ЭПО повышает производительность на дистанции и это, как мне кажется, является мошенничеством. В этом случае вам нечего делать на чемпионате мира», — считает Нортуг.
Норвежец добавил, что если бы с ним на дистанции столкнулся лыжник, употреблявший ЭПО, он бы устроил драку.
Матвеева отбывала дисквалификацию с 2009 по 2011 год за применение рекомбинантного эритропоэтина.
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