Лыжник Нортуг не испытывает сочувствия к Матвеевой, упавшей во время спринта на ЧМ

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Спринт чемпионата мира прошел в четверг. После столкновения Матвеева и Нильссон лишились шансов на выход в финал. Впоследствии шведка отказалась пожимать руку россиянке.

«Если спортсмен употреблял эритропоэтин, он должен быть сурово наказан. ЭПО повышает производительность на дистанции и это, как мне кажется, является мошенничеством. В этом случае вам нечего делать на чемпионате мира», — считает Нортуг.

Норвежец добавил, что если бы с ним на дистанции столкнулся лыжник, употреблявший ЭПО, он бы устроил драку.

Матвеева отбывала дисквалификацию с 2009 по 2011 год за применение рекомбинантного эритропоэтина.