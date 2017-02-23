Российские лыжницы во время ЧМ подарили торт мужской команде на 23 февраля
ЛАХТИ /Финляндия/, 23 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские лыжницы во время чемпионата мира в финском Лахти подарили большой торт мужскому коллективу сборной России в честь Дня защитника Отечества. Небольшое празднество прошло во время ужина в гостинице сборной.
В четверг на чемпионате мира состоялись спринтерские гонки. Лучший результат среди российских лыжников показал Сергей Устюгов, завоевавший серебряную медаль.
Торт был украшен фруктами и надписью «С 23 февраля».
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