Российские лыжницы во время ЧМ подарили торт мужской команде на 23 февраля

Российский лыжник Сергей Устюгов посвятил свою первую серебряную медаль на чемпионате мира в финском Лахти шестерым соотечественникам, не допущенным до соревнований, а вице-премьер Виталий Мутко отметил, что Устюгов теперь «отдувается за всю команду».