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23 февраля 2017, 23:15 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Российские лыжницы во время ЧМ подарили торт мужской команде на 23 февраля

ЛАХТИ /Финляндия/, 23 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские лыжницы во время чемпионата мира в финском Лахти подарили большой торт мужскому коллективу сборной России в честь Дня защитника Отечества. Небольшое празднество прошло во время ужина в гостинице сборной.

В четверг на чемпионате мира состоялись спринтерские гонки. Лучший результат среди российских лыжников показал Сергей Устюгов, завоевавший серебряную медаль.

Торт был украшен фруктами и надписью «С 23 февраля».
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