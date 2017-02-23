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23 февраля 2017, 23:04 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Пеллегрино: Лыжник Устюгов был главным претендентом на победу в спринте на ЧМ

ЛАХТИ /Финляндия/, 23 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Сергей Устюгов являлся главным претендентом на завоевание золотой медали в спринтерской гонке на чемпионате мира в финском Лахти. Такое мнение ТАСС высказал итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, который вырвал победу у россиянина на последних метрах дистанции.

Итальянец рассказал что когда в финале увидел его впереди то решил не спешить с рывком поскольку понимал что у него будет больше сил на последних ста метрах дистанции. Увеличить
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Спринтерская гонка на чемпионате мира прошла в четверг. Третьим стал норвежец Йоханнес Клебо.

«Сергей очень силен, что он продемонстрировал в квалификации, показав лучшее время. Он был главным претендентом на золотую медаль. И когда в финале я увидел его впереди, то решил не спешить с рывком, поскольку понимал, что у него и Петтера Нортуга будет больше сил на последних ста метрах дистанции», — сказал Пеллегрино.

«Мне надо было подождать, подавить свой инстинкт вырваться вперед. У меня была очень сильная компания соперников, почти все из них побеждали в спринте на этапе Кубка мира, на сегодня это лучшие спринтеры. Это обстоятельство делает мою победу более яркой», — добавил он.
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