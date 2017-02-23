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23 февраля 2017, 22:44 | Зимние: Лыжный спорт | «Прессбол»

Лыжные гонки. Норвежка Майкен Фалла выиграла золотую медаль в личном спринте на ЧМ в Лахти

Норвежка Майкен Фалла выиграла золотую медаль в личном спринте на стартовавшем чемпионате мира в Лахти. Второй и третьей стали американки Джессика Диггинс и Киккан Рэндалл.

ЧМ в Лахти (Финляндия). Женщины. Спринт (С)
1. Фалла (Норвегия) — 3.02.34
2. Диггинс (США) — отставание 1.66
3. Рэндалл (США) — 3.76
4. Фальк (Швеция) — 3,91
5. Ингемарсдоттер (Швеция) — 4.42
6. Колдуэл (США) — 5.37.

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