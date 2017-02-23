Лыжные гонки. Итальянец Федерико Пеллегрино одержал победу в личном спринте на ЧМ в Лахти, белорусы не прошли квалификацию

ЧМ в Лахти (Финляндия). Мужчины. Спринт (С)

1. Пеллегрино (Италия) — 3.13.76

2. Устюгов (Россия) — отставание 0.15

3. Клебо (Норвегия) — 0.44

4. Крог (Норвегия) — 0.67

5. Нортуг (Норвегия) — 12.13

6. Хакола (Финляндия) — 12.28



Белорус Михаил Куклин стал 34-м, Юрий Астапенко занял 39-е место, Михаил Семенов — 51-е. Наши соотечественники не квалифицировались даже в четвертьфинал.