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23 февраля 2017, 22:42 | Зимние: Лыжный спорт | «Прессбол»

Лыжные гонки. Итальянец Федерико Пеллегрино одержал победу в личном спринте на ЧМ в Лахти, белорусы не прошли квалификацию

Итальянец Федерико Пеллегрино стал чемпионом личного спринта на стартовавшем в Лахти чемпионате мира. На втором месте российский лыжник Сергей Устюгов.

ЧМ в Лахти (Финляндия). Мужчины. Спринт (С)
1. Пеллегрино (Италия) — 3.13.76
2. Устюгов (Россия) — отставание 0.15
3. Клебо (Норвегия) — 0.44
4. Крог (Норвегия) — 0.67
5. Нортуг (Норвегия) — 12.13
6. Хакола (Финляндия) — 12.28

Белорус Михаил Куклин стал 34-м, Юрий Астапенко занял 39-е место, Михаил Семенов — 51-е. Наши соотечественники не квалифицировались даже в четвертьфинал.

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