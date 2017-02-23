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«НЕ ИСПЫТЫВАЮ НИКАКОГО УДОВОЛЬСТВИЯ».

— Вас можно поздравить?

— Считаю, что нет. Нужно было выигрывать золото. Прекрасно понимаю, как все болельщики хотели этого. Да и сам я знаю, что в хороших кондициях и мне многое по силам. Когда выходил на финал, мысли были только о победе. Еще на финише думал: «100 м — и я чемпион мира». Но получилось, я второй. Очень раздосадован. Не испытываю никакого удовольствия. Просто ничего.

— Падение в четвертьфинале отняло много сил?

— Сейчас трудно об этом говорить. Нужно полностью все пересмотреть.

— Как удалось не потерять надежду во время того падения?

— Так это же было начало забега. Первый подъем. Позади было метров 500, не больше. Гонка продолжалась.

— Так это же спринт!

— Повезло, что были силы. Удалось быстро среагировать.

— В прологе вы показали сумасшедшую скорость. Что это было?

— Настраивался на него серьезно. Просто вчера мы делали работу, но полностью пройти круг нам не дали. Тренировались днем, а просмотр был вечером. Не знал, чего ждать, вот и включился сразу. Хотя никакой боязни не было.

«НАВЕРНОЕ, НОРТУГ СИМПАТИЗИРУЕТ МНЕ».

— В финале вы осознанно с самого старта пошли на все деньги?

— Во всех забегах отталкивался от ситуации. В четвертьфинале мне не давали выйти вперед. Потом узнал, что мне еще дали желтую карточку.

— Мы тоже удивились.

— Надо разобраться. Я пробовал искать «дырки», куда-то впрыгнуть. Не получалось. Такая же ситуация была в полуфинале.

Цитата Пеллегрино перекрывал меня. Очень интересно, дадут ли ему желтую карточку. Ведь он делал это внаглую.

На «Тур де Ски» я порой вел себя дерзко на лыжне, но сегодня почувствовал, что и меня зажимают. Пора вернуть свою дерзость (улыбается).

— Нортуг вам что-то сказал после финала?

— На самом деле, очень рад, что он попал туда. Даже проскользнула мысль, что он вернулся — и повторит свой успех двухлетней давности. Не вышло.

— Он постоянно пытался пристраиваться за вами.

— Петтер, наверное, симпатизирует мне (улыбается).

«БЫЛ ОЧЕНЬ ЗОЛ РЕШЕНИЕМ CAS».

— Стоит ли спрашивать, кому посвятите эту медаль?

— Конечно же, нашим отстраненным ребятам. Как и все свои медали. Им очень тяжело. До последнего верил, что мы будем выступать здесь бок о бок. Когда узнал о решении CAS, был очень зол.

— Ничего не сломали?

— Максимум осталась какая-нибудь вмятина на шкафу (улыбается). На самом деле, не описать словами, что я чувствовал. Думаю, переживал те же эмоции, что и ребята. Любой, кто был на Олимпиаде в Сочи, мог оказаться на их месте.

— Вы тоже были.

— Вот именно. И мог быть в их числе. Ребята сейчас тренируются, готовятся, а сейчас, на главном старте, сидят дома. И их никто не допускает. Вот сидишь и думаешь: «А за что это им?» Иностранцы подходили на «Тур де Ски», спрашивали, что я думаю о ситуации с допингом в нашей команде. Ребята, какой допинг?! У кого-то были положительные пробы? Доказательства того, что кто-то нарушал правила? Но ни у кого ничего нет! Ситуация очень неприятная.

Алексей Петухов ходил здесь на совещание по допинговым вопросам. Рассказывал потом, что вроде бы все неплохо, но внутри все бурлит. И у меня тоже самое!

Сегодня написал Женька Белов. Не могу дословно цитировать (смеется). Но смысл такой, что в меня верят.

«В ТЕХ ЖЕ КОНДИЦИЯХ, ЧТО НА «ТУР ДЕ СКИ».

— Какие дистанции еще побежите здесь?

— По плану были спринт, скиатлон, командный спринт и эстафета. По классической гонке — не знаю.

— Будете исходить из самочувствия?

— У нас все было обговорено заранее. Тренер сказал, я согласился. От этого и будем отталкиваться.

— С кем побежите командный спринт?

— Он пока только в планах. Не знаю, попаду ли я в него.

— Скиатлон и командный спринт идут подряд. Не стоит ли сделать ставку на одну из дистанций, ведь физически будет непросто?

Цитата — Я отбегал «Тур де Ски» и там, вроде бы, меня неплохо хватало на все гонки. Сейчас я в тех же кондициях. А может и лучше.

Владимир ИВАНОВ

из Лахти.