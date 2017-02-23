Сергей Устюгов: Еще на финише думал: 100 м — и я чемпион мира
Россиянин — о серебре в спринте на чемпионате мира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«НЕ ИСПЫТЫВАЮ НИКАКОГО УДОВОЛЬСТВИЯ».
— Вас можно поздравить?
— Считаю, что нет. Нужно было выигрывать золото. Прекрасно понимаю, как все болельщики хотели этого. Да и сам я знаю, что в хороших кондициях и мне многое по силам. Когда выходил на финал, мысли были только о победе. Еще на финише думал: «100 м — и я чемпион мира». Но получилось, я второй. Очень раздосадован. Не испытываю никакого удовольствия. Просто ничего.
— Падение в четвертьфинале отняло много сил?
— Сейчас трудно об этом говорить. Нужно полностью все пересмотреть.
— Как удалось не потерять надежду во время того падения?
— Так это же было начало забега. Первый подъем. Позади было метров 500, не больше. Гонка продолжалась.
— Так это же спринт!
— Повезло, что были силы. Удалось быстро среагировать.
— В прологе вы показали сумасшедшую скорость. Что это было?
— Настраивался на него серьезно. Просто вчера мы делали работу, но полностью пройти круг нам не дали. Тренировались днем, а просмотр был вечером. Не знал, чего ждать, вот и включился сразу. Хотя никакой боязни не было.
«НАВЕРНОЕ, НОРТУГ СИМПАТИЗИРУЕТ МНЕ».
— В финале вы осознанно с самого старта пошли на все деньги?
— Во всех забегах отталкивался от ситуации. В четвертьфинале мне не давали выйти вперед. Потом узнал, что мне еще дали желтую карточку.
— Мы тоже удивились.
— Надо разобраться. Я пробовал искать «дырки»,
На «Тур де Ски» я порой вел себя дерзко на лыжне, но сегодня почувствовал, что и меня зажимают. Пора вернуть свою дерзость (улыбается).
— Нортуг вам
— На самом деле, очень рад, что он попал туда. Даже проскользнула мысль, что он вернулся — и повторит свой успех двухлетней давности. Не вышло.
— Он постоянно пытался пристраиваться за вами.
— Петтер, наверное, симпатизирует мне (улыбается).
«БЫЛ ОЧЕНЬ ЗОЛ РЕШЕНИЕМ CAS».
— Стоит ли спрашивать, кому посвятите эту медаль?
— Конечно же, нашим отстраненным ребятам. Как и все свои медали. Им очень тяжело. До последнего верил, что мы будем выступать здесь бок о бок. Когда узнал о решении CAS, был очень зол.
— Ничего не сломали?
— Максимум осталась
— Вы тоже были.
— Вот именно. И мог быть в их числе. Ребята сейчас тренируются, готовятся, а сейчас, на главном старте, сидят дома. И их никто не допускает. Вот сидишь и думаешь: «А за что это им?» Иностранцы подходили на «Тур де Ски», спрашивали, что я думаю о ситуации с допингом в нашей команде. Ребята, какой допинг?! У
Алексей Петухов ходил здесь на совещание по допинговым вопросам. Рассказывал потом, что вроде бы все неплохо, но внутри все бурлит. И у меня тоже самое!
Сегодня написал Женька Белов. Не могу дословно цитировать (смеется). Но смысл такой, что в меня верят.
«В ТЕХ ЖЕ КОНДИЦИЯХ, ЧТО НА «ТУР ДЕ СКИ».
— Какие дистанции еще побежите здесь?
— По плану были спринт, скиатлон, командный спринт и эстафета. По классической гонке — не знаю.
— Будете исходить из самочувствия?
— У нас все было обговорено заранее. Тренер сказал, я согласился. От этого и будем отталкиваться.
— С кем побежите командный спринт?
— Он пока только в планах. Не знаю, попаду ли я в него.
— Скиатлон и командный спринт идут подряд. Не стоит ли сделать ставку на одну из дистанций, ведь физически будет непросто?
Владимир ИВАНОВ
из Лахти.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter