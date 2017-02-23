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23 февраля 2017, 21:43 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Крамер: Желтая карточка лыжника Устюгова на ЧМ — это сумасшествие

ЛАХТИ (Финляндия), 23 фев — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Желтая карточка Сергея Устюгова в четвертьфинале спринта свободным стилем на чемпионате мира — это сумасшествие, заявил тренер российского лыжника Маркус Крамер.

Устюгов в четверг завоевал серебряную медаль в спринте свободным стилем на чемпионате мира в финском Лахти.

«Во-первых, медаль это хорошо, но сегодня неудачи нас преследовали. Те же падения в четвертьфинале. И Сергею было тяжело вернуться в бой после падения. Так что второму месту можно порадоваться. Хотя можно было побеждать сегодня, — сказал Крамер журналистам. — Но это спринт, там бывают падения. Сергей отлично себя чувствовал, старался показать лучшее. Но падение в четвертьфинале… еще и желтая карточка, это сумасшествие».

«Многие решения я не понимаю, но это! Конечно, медаль есть медаль, это хорошо для всей команды и тех, кто не смог поехать из-за отстранения. Это медаль для этих ребят. Что касается того, что он обошел сегодня (Петтера) Нортуга, то было бы хорошо постоянно это делать», — добавил специалист.

Россиянка Наталья Матвеева не смогла выйти в финал чемпионата мира в спринте свободным стилем из-за падения, произошедшего после столкновения со шведкой Стиной Нильссон незадолго до финиша. «Но сегодня расстроило еще больше то, что произошло с Матвеевой. На 1000% могла брать медаль, отличное самочувствие, хорошая тактика. Но произошло столкновение со (Стиной) Нильссон», — сказал Крамер.
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Пеллегрино: Лыжник Устюгов был главным претендентом на победу в спринте на ЧМ

ЛАХТИ /Финляндия/, 23 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Сергей Устюгов являлся главным претендентом на завоевание золотой медали в спринтерской гонке на чемпионате мира в финском Лахти. Такое мнение ТАСС высказал итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, который вырвал победу у россиянина на последних метрах дистанции.
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