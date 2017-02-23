Крамер: Желтая карточка лыжника Устюгова на ЧМ — это сумасшествие
ЛАХТИ (Финляндия), 23 фев —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Желтая карточка Сергея Устюгова в четвертьфинале спринта свободным стилем на чемпионате мира — это сумасшествие, заявил тренер российского лыжника Маркус Крамер.
Устюгов в четверг завоевал серебряную медаль в спринте свободным стилем на чемпионате мира в финском Лахти.
«Во-первых, медаль это хорошо, но сегодня неудачи нас преследовали. Те же падения в четвертьфинале. И Сергею было тяжело вернуться в бой после падения. Так что второму месту можно порадоваться. Хотя можно было побеждать сегодня, — сказал Крамер журналистам. — Но это спринт, там бывают падения. Сергей отлично себя чувствовал, старался показать лучшее. Но падение в четвертьфинале… еще и желтая карточка, это сумасшествие».
«Многие решения я не понимаю, но это! Конечно, медаль есть медаль, это хорошо для всей команды и тех, кто не смог поехать
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