Лыжник Устюгов на ЧМ планирует выступить в скиатлоне, командном спринте и эстафете

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В четверг Устюгов стал вторым в спринте свободным стилем. Победил итальянец Федерико Пеллегрино, третьим стал норвежец Йоханнес Клебо.

«Изначально было запланировано, что я приму участие в спринте, скиатлоне, командном спринте и эстафете. Пока отталкиваемся от этого плана», — сказал Устюгов.

При этом спортсмен отметил, что ему еще на гарантировано участие в командном спринте. «Сначала надо пробежать скиатлон, а дальше будет понятно», — отметил он.

Скиатлон на чемпионате мира пройдет 25 февраля, командный спринт — 26-го числа.