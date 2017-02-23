Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28877330/
23 февраля 2017, 21:44 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Устюгов на ЧМ планирует выступить в скиатлоне, командном спринте и эстафете

ЛАХТИ /Финляндия/, 23 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Сергей Устюгов, завоевавший на чемпионате мира в финском Лахти серебро в индивидуальном спринте, на турнире также планирует выступить в скиатлоне, командном спринте и эстафете. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

При этом спортсмен отметил что ему еще на гарантировано участие в командном спринте. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг Устюгов стал вторым в спринте свободным стилем. Победил итальянец Федерико Пеллегрино, третьим стал норвежец Йоханнес Клебо.

«Изначально было запланировано, что я приму участие в спринте, скиатлоне, командном спринте и эстафете. Пока отталкиваемся от этого плана», — сказал Устюгов.

При этом спортсмен отметил, что ему еще на гарантировано участие в командном спринте. «Сначала надо пробежать скиатлон, а дальше будет понятно», — отметил он.

Скиатлон на чемпионате мира пройдет 25 февраля, командный спринт — 26-го числа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
23 февраля

"Зенит" победил "Андерлехт", но вылетел из Лиги Европы

Мутко надеется, что медаль лыжника Устюгова придаст уверенности всей команде на ЧМ

Лыжница Нильссон отказалась пожимать руку Матвеевой после падения в спринте на ЧМ