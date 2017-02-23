Лыжник Устюгов на ЧМ планирует выступить в скиатлоне, командном спринте и эстафете
ЛАХТИ /Финляндия/, 23 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Сергей Устюгов, завоевавший на чемпионате мира в финском Лахти серебро в индивидуальном спринте, на турнире также планирует выступить в скиатлоне, командном спринте и эстафете. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.
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В четверг Устюгов стал вторым в спринте свободным стилем. Победил итальянец Федерико Пеллегрино, третьим стал норвежец Йоханнес Клебо.
«Изначально было запланировано, что я приму участие в спринте, скиатлоне, командном спринте и эстафете. Пока отталкиваемся от этого плана», — сказал Устюгов.
При этом спортсмен отметил, что ему еще на гарантировано участие в командном спринте. «Сначала надо пробежать скиатлон, а дальше будет понятно», — отметил он.
Скиатлон на чемпионате мира пройдет 25 февраля, командный спринт — 26-го числа.
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