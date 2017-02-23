Сергей Устюгов: пока серебро

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Ему 24 года. Он победитель «Тур де Ски». Автор ряда рекордов престижнейшей многодневки. Теперь он еще — вице-чемпион мира. Рад ли сам Сергей Устюгов серебру в спринте? Едва ли. Уж точно, не в полной мере. Этот парень всегда нацелен только на золото. Но его нынешняя медаль дорогого стоит.

Этот турнир — далеко не обычный для России. И дело не в статусе преодолимпийского. Шестеро наших лыжников, с некоторыми из которых Устюгов готовился бок о бок, временно отстранены. Сколько это будет продолжаться — никому неизвестно. Но сейчас они — как привидения. Один из этих шестерых — Алексей Петухов — еще вчера был в Лахти. Физически. Однако его не пускали на трассу для тренировок. Не разрешали войти в столовую для спортсменов. Вроде бы и здесь, а вроде — и нет.

И Устюгов не скрывает, что выходя на старт, думал именно о своих товарищах.

ФИНСКОЕ ПРОСТОКВАШИНО.

Столица очередного лыжного чемпионата мира встречала гостей ровно так, как и полагается — шикарным снегопадом. Бредешь себе в сторону стадиона, оборачиваешься, а твоих следов уже и не видно. Случись такой привет от небес днем ранее, прославившегося уже на весь мир венесуэльца Адриана Солано пришлось откапывать где-то на трассе. Как шутят горячие финские волонтеры, к отсечке 5 км его замело бы, как минимум, по пояс.

За пару часов до старта пролога стихия успокоилась. Все обрадовались. Лыжники — что условия будут более комфортными. Болельщики — что увидят лыжников, а не бегущих снеговиков. Организаторский успех! Наверное, они давно высчитали, в какие дни и в какое время проводить соревнования. Как-никак Лахти принимает чемпионат мира в седьмой раз — абсолютный рекорд. Кстати, помните, чем примечателен предыдущий, который прошел в 2001 году?

Знаменитым допинговым скандалом. Тогда дисквалифицировали сразу шесть представителей Суоми. Финны до сих пор крайне неохотно вспоминают события тех дней. Что, впрочем, не помешало одному из фигурантов того дела Антти Леппявуори получить рабочее место в биатлонной сборной Финляндии перед началом прошлого сезона.

На допинговом фоне проходит и нынешний чемпионат мира. И как бы ни завершился этот турнир — праздником для нашей команды он вряд ли будет.

БОЛЬШУНОВ ВМЕСТО КРЮКОВА.

Россияне приехали в Финляндию ослабленным составом и не в лучшем настроении. Зато — злыми. Давно известно, что раненый зверь куда опаснее своего довольного жизнью, сытого собрата. Первому, в отличие от второго, терять совершенно нечего.

Наша команда отправлялась в Лахти без каких-либо ожиданий, официальных медальных планов, но с огромным желанием ответить за своих товарищей по команде. Такое настроение чревато сюрпризами.

И команда Елены Вяльбе удивила уже перед первой гонкой. Выбором состава. Кто бы пару лет мог подумать, что в четверку заявленных спринтеров на чемпионате мира не попадет Никита Крюков? Стоит признать, что в этом сезоне 31-летний олимпийский чемпион не блистал, однако выбор в пользу 20-летнего Александра Большунова, прежде ни разу не выступавшего даже на этапах Кубка мира — решение очень смелое.

Оно себя, в общем-то, оправдало. Если Крюков из четырех этапов в этом году в двух не прошел квалификацию, то Большунов умудрился занять в прологе на главном старте сезона восьмое место. Выше Гафарова и Ретивых. Значительно выше Петтера Нортуга.

Про норвежца, кстати, то и дело говорят, мол, Петтер уже не тот. В этом году он пропустил «Тур де Ски». Ни разу по ходу сезона не заехал в призы. И даже на национальном чемпионате его лучшим результатом стало шестое место в спринте. На чемпионате мира он планирует выступить только в спринте и марафоне, причем в обеих дисциплинах спортсмен проходит вне норвежской квоты — как действующий чемпион мира.

Легенде уже вовсю подыскивают приемника. В этой связи большие надежды в Норвегии связываются с 20-летним Йоханнесом Клебо. В 2014−16 году он навыигрывал кучу медалей по юниорам, а менее недели назад одержал первую победу в Кубке мира, победив в спринте в Отепя. Не возникло у него сложностей на предварительном этапе и в Лахти. И, забегая вперед, скажем, что молодой норвежский принц обыграл короля.

КАБАЧОК, ПРЕДСКАЗЫВАЮЩИЙ ПОГОДУ.

Минут за 20 до начала финальных забегов снова повалил снег. Эх, все-таки организаторы не всесильны. А тут еще на глаза попалась статья, что в Финляндии прошлым летом нашли альтернативу известному осьминогу Паулю. Результаты футбольного Euro-2016 предсказывал… огурец. Наверное, с подгадыванием погоды помог кабачок. Тогда все складывается. Ан нет, постойте! Перед самым стартом первого забега он прекратился. Все-таки они знали!

Шутки-шутками, а вот сервисерам за час до гонки было явно не до них. Но наши справились на все 100 процентов.

Квалификацию преодолели три россиянки из четырех. На прошлом чемпионате мира в тридцатку вошли все четыре наши спортсменки, однако в полуфинал не удалось выйти ни одной. На этот раз — двум из трех. Тот самый случай, когда качество лучше количества.

Юлии Белоруковой немного повезло. Сразу после старта палку сломал главный фаворит забега Катя Виснер. Что ни в коей мере не отменяет блестящего финиша россиянки. 30-летняя Наталья Матвеева в этом сезоне вообще поражает своей стабильностью. И внезапное появление на лыжне биатлонистки Мари Лаукканен ничуть ее не смутило — россиянка уверенно квалифицировалась в полуфинал.

Выбыла лишь сердечная подруга Устюгова Елена Соболева. Четыре года назад на молодежном чемпионате мира она не заметила Софи Колдуэлл, оставив ту за бортом финала. А потом победив в главном забеге. Но взрослый спорт — совсем другое дело. И сегодня уже американка выходит в финал и бьется там за награды.

ВСЕ МОГЛО ЗАКОНЧИТЬСЯ ЕЩЕ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ.

Устюгов не стал играть в кошки-мышки в прологе. Отработал по полной — и привез занявшему промежуточное второе место Финну Хогену Крогу почти три секунды. Для спринта — пропасть.

А вот первый же мужской четвертьфинал едва не свел с ума российских болельщиков. В начале дистанции упал… Устюгов. Тут же вспомнились Олимпийские игры в Сочи. Трибуны замерли. Однако Сергей отбросив все сомнения, вскочил — и в первый же подъем пошел на все деньги. Огромными скачками он за одну гору допрыгал до тройки лидеров. Где были Большунов и норвежец Скар. Вот это да!

Дотерпеть бы до финиша в таком же составе. Увы. Незадолго до финиша на пятой точке оказался уже Александр. Как сам он это объяснил: «Наехал на чью-то лыжу. Вроде Нортуга». А Петтер тем временем, улыбаясь всем, кто уже похоронил его спортивные перспективы, «зарубился» на финише с Устюговым, оставив своего молодого соотечественника вне заветной двойки.

Не сумели пробиться в полуфинал и Ретивых с Гафаровым.

ПОЛУФИНАЛЫ.

Женский полуфинал окончательно добил принимающих все близко к сердцу болельщиков. Матвеева блестяще проводила свой забег. На пару с Нильссон и Фаллой они держались впереди остальных и, по-хорошему, втроем должны были выходить в финал. Их забег был явно сильнее следующего. Но когда до финиша оставалось совсем ничего во время спуска шведка зачем-то начала перестраиваться в сторону россиянки. Наталья не успела и глазом моргнуть, как оказалась на снегу — Нильссон зацепилась за россиянку, упала ей на лыжу — и две фаворитки забега остались вне игры. Впоследствии шведку дисквалифицировали.

Однако она, похоже, свою ошибку признавать не намерена — когда после падения Матвеева протянула ей руку в знак примирения, та проигнорировала этот жест.

Объективно меньше шансов на выход в полуфинал было у Белоруковой. И тот факт, что она боролась до самого финиша в полуфинале — уже настраивает на позитивный лад.

ФИНАЛ.

Устюгов свой полуфинал преодолел с трудом. Оно и неудивительно — столько сил было отдано в четвертьфинале. Лишь 0,05 он сумел вырвать в борьбе за второе место у Клебо. Норвежец, к слову, тоже прошел в финал — как лаки-лузер.

А вот в финале Устюгов решил обойтись без тактических изысков — и с самого старта начал молотить по полной программе. Скорее всего, дело в том, что финишная прямая в Лахти очень длинная, а это не очень подходит Сергею. Возможно, если бы не то падение в четвертьфинале, россиянину хватило бы сил добежать до золота. Но сейчас об этом можно только гадать. За несколько десятков метров до финиша Устюгова опередил Федерико Пеллегрино. Так и закончили. Первый раунд на этом чемпионате мира — за итальянцем.

ЛАХТИ (Финляндия). ЧЕМПИОНАТ МИРА.

Мужчины. Спринт ©.

1. Пеллегрино (Италия) — 3.13,76. 2. УСТЮГОВ (Россия) — отставание 0,15. 3. Клебо — 0,44. 4. Крог — 0,67. 5. П. Нортуг (все — Норвегия) — 12,13. 6. Хакола (Финляндия) — 12,28.

Владимир ИВАНОВ

из Лахти.