Вяльбе: Подводных камней в инциденте между Матвеевой и Нильссон искать не надо
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила агентству «Р-Спорт», что не стоит искать подводные камни в инциденте между россиянкой Натальей Матвеевой и шведкой Стиной Нильссон на чемпионате мира в финском Лахти.
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«Нильссон упала, а Матвеевой некуда было деваться. Шведка подрезала ее, а Наталья свалилась к ней в ноги. Руку не пожала? Да не ищите подводных камней там, где их нет. Руку она должна была ей пожать… Она была уверена, что сегодня выиграет, и так же расстроена не меньше, чем Наталья», — сказала Вяльбе по телефону.
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