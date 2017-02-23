Вяльбе: Подводных камней в инциденте между Матвеевой и Нильссон искать не надо

Матвеева не смогла выйти в финал чемпионата мира в спринте свободным стилем из-за падения, произошедшего после столкновения с Нильссон незадолго до финиша. После гонки россиянка сообщила, что соперница не пожала ей руку.

«Нильссон упала, а Матвеевой некуда было деваться. Шведка подрезала ее, а Наталья свалилась к ней в ноги. Руку не пожала? Да не ищите подводных камней там, где их нет. Руку она должна была ей пожать… Она была уверена, что сегодня выиграет, и так же расстроена не меньше, чем Наталья», — сказала Вяльбе по телефону.