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23 февраля 2017, 21:10 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что расстроен серебру ЧМ-2017 в спринте

ЛАХТИ (Финляндия), 23 фев — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский лыжник Сергей Устюгов, завоевавший серебро чемпионата мира 2017 года в спринте свободным стилем, заявил, что расстроен таким результатом, потому что рассчитывал взять золото.

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Устюгов в четверг завоевал серебряную медаль в спринте свободным стилем на ЧМ-2017 по лыжным видам спорта в Лахти, проиграв в финале 0,15 секунды итальянцу Федерико Пеллегрино.

«На самом деле было бы золото — было бы лучше в поддержку ребят, которые не приехали (на ЧМ в Лахти). Я до последнего верил, что они приедут, и очень разозлился, когда их не допустили. Сам от себя ждал, когда выходил в финал, что буду бороться за золото. Я очень расстроен, но посвящаю медаль отстраненным (российским лыжникам)», — заявил Устюгов журналистам.

FIS 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр-2014 в Сочи — Алексея Петухова, Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. 21 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос российских лыжников на временную приостановку их отстранения от международных соревнований для возможности участвовать в чемпионате мира.
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