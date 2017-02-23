Наталья Матвеева: Нильссон не стала жать мне руку

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Владимир ИВАНОВ

из Лахти.

— Давайте с главного: что случилось во время вашего со Стиной Нильссон завала?

— Она начала смещаться в мою сторону и просто меня подрезала. В итоге сама поскользнулась о мою лыжу, упала, а я вслед за ней.

— Почему не подали протест?

— Во время соревнований протест подавать нельзя. Новое правило. Потом подошел представитель FIS, сказал, что ей дали желтую карточку и поставили на шестое место, но мне от этого ничуть не легче.

— Лыжи у вас катили просто невероятно.

— Да, как и по ходу всего сезона. Мы рассчитывали сегодня на подиум. Мне и на собрании тренер вчера сказал, что с моей нынешней формой это вполне реально. Во время полуфинала была уверена, что пройду в финал. Думаю, мы со Стиной могли спокойно сделать это. Как минимум, как лаки-лузеры.

— Вы с ней не разговаривали после финиша?

— Еще нет.

— Что скажете, когда увидите?

— Спрошу, зачем она это сделала. Ведь она прекрасно все видела. Я пыталась объехать Фаллу, но Нильссон смещалась и смещалась ко мне. Мы могли вообще завалиться втроем. Кстати, когда мы катились на финиш, я пыталась пожать ей руку, но Стина отказалась делать это.

— Связываете это с падением?

— Да. У нее, наверное, своя версия случившегося. И она тоже рассчитывала сегодня на медали.

— Показалось, у вас все-таки был какой-то шанс удержаться равновесие.

— Да, я пыталась приподнять палки, что бы она проехала, но шведка просто упала на мои лыжи. Это безвыходная ситуация.

— Командный спринт побежите с Юлией Белоруковой?

— Я уверена, что да. Она себя сегодня хорошо проявила. Естественно, будем стараться биться за медали.

— Тяжело будет забыть такое обидное падение?

— Наверное. Когда есть форма и понимаешь, что можешь бороться за тройку — это крайне обидно. До этого у меня было четыре чемпионата мира, но тогда я понимала, что о медалях и мечтать не могу. А тут… Думаю, это самый обидный эпизод в моей карьере.