Лыжница Матвеева заявила, что Нильссон отказалась пожать ей руку после падения на ЧМ

Матвеева не смогла выйти в финал чемпионата мира в спринте свободным стилем из-за падения, произошедшего после столкновения с Нильссон незадолго до финиша.

«Просто Нильссон начала смещаться в мою сторону, подрезала меня, сама об мои лыжи споткнулась и упала, а я на нее. Во время соревнований теперь нельзя подавать протест, но к ней подошел из FIS человек, сказал, что ей дали желтую карточку, поставили на шестое место, но мне от этого не легче. Мы рассчитывали на подиум, тренер сказал, что реально бороться за медали с моим самочувствием. Это было видно и по четвертьфиналу. С Нильссон пока не говорили, спрошу, зачем она это сделала. Она меня хорошо видела. Когда катились на финиш, я хотела ей пожать руку, а она не стала. Наверное, у нее есть своя правда», — сказала Матвеева журналистам.

«Да, наверное, это самое обидное падение. Что касается командного спринта, то уверена, что с Юлей (Белоруковой) побегу, она тоже себя проявила хорошо. Будем стараться, все в наших силах», — добавила лыжница.