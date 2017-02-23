Устюгов завоевал серебро в спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти
Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в финале спринта свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).
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Победил итальянец Федерико Пеллегрино, а третьим стал норвежец Йоханнес Клаэбо.
Напомним, что Александр Большунов, Антон Гафаров и Глеб Ретивых завершили борьбу за награды на стадии четвертьфинала.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль
1. Федерико Пеллегрино (Италия).
2. Сергей Устюгов (Россия).
3. Йоханнес Клаэбо (Норвегия).
4. Финн Хаген Крог (Норвегия).
5. Петер Нортуг (Норвегия).
6. Ристоматти Хакола (Финляндия)…
15. Глеб Ретивых (Россия)…
17. Антон Гафаров (Россия)…
26. Александр Большунов (Россия).
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