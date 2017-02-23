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23 февраля 2017, 20:21 | Зимние: Лыжный спорт | PROСПОРТ - Казахстан

На чемпионате мира по лыжным гонкам казахстанцы в спринте в финал не пробились

В финском Лахти стартовал чемпионат мира по лыжным гонкам. В первый день проходили соревнования в спринте у мужчин и женщин.

По итогам квалификационных гонок представители Казахстана отобраться в финальную часть не сумели. Среди мужчин Денис Волотка занял 40-е место, Даулет Рахимбаев — 56-е. Среди женщин Анна Шевченко стала 43-й, Анна Стоян — 51-й, Ольга Мандрика — 54-й, Ирина Быкова — 55-й.

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