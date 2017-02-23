Устюгов вышел в финал спринта на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти

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Россиянин Сергей Устюгов в первом полуфинале показал второй результат, уступив только итальянцу Федерико Пеллегрино.



В финале помимо Сергея и Федерико выступят норвежцы Финн Хаген Крог, Йоханнес Клаэбо и Петер Нортуг, а также финн Ристоматти Хакола. Медали в этой дисциплине будут разыграны в четверг, 23 февраля.



Напомним, что Александр Большунов, Антон Гафаров и Глеб Ретивых завершили борьбу за награды на стадии четвертьфинала.