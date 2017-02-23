Фалла выиграла спринт свободным стилем на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти
Норвежка Майкен Касперсен Фалла победила в финале женского спринта свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти.
Второе место заняла американка Джессика Диггинс, а замкнула тройку призёров её соотечественница Киккэн Рэнделл. Россиянки Наталья Матвеева и Юлия Белорукова остановились на стадии полуфинала.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Женщины. Спринт. Свободный стиль
1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия).
2. Джессика Диггинс (США).
3. Киккэн Рэнделл (США).
4. Анна Фальк (Швеция).
5. Ида Ингемарсдоттер (Швеция).
6. Софи Колдуэлл (США)…
9. Наталья Матвеева (Россия).
10. Юлия Белорукова (Россия)…
28. Елена Соболева (Россия)…
44. Полина Ковалёва (Россия).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter