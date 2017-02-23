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23 февраля 2017, 19:59 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Российский лыжник Большунов готов пробежать во всех гонках на дебютном ЧМ

ЛАХТИ /Финляндия/, 23 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Александр Большунов готов пробежать во всех гонках на чемпионате мира в финском Лахти. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления в спринте.

В четверг Большунов выступила в личном спринте на мировом первенстве, завершив выступление на стадии четвертьфинала. Ранее победитель и призер молодежного чемпионата мира не имел опыта выступлений даже на этапах Кубка мира.

«Мое включение в состав на чемпионат мира было прогнозируемым с учетом результатов по ходу сезона. Пока существенных отличий на взрослом чемпионате мира не ощущаю, я спокойно подошел к этому старту, без всякого волнения. Я знаю свои возможности и своему восьмому месту в прологе совсем не удивился. Хочу пробежать здесь все дистанции», — сказал 20-летний Большунов.

«Сегодня со своего забега можно было спокойно выходить в полуфинал “лаки лузером”. Но падение спутало все карты, даже не понял, за кого зацепился», — добавил он.
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